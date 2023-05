Po obilnem deževju, ki je prizadelo prebivalce severovzhodne Slovenije, je v soboto Maraton treh src v Radencih obsijalo sonce in razveselilo več kot 10.000 gostov, med katerimi je bilo 7500 aktivnih udeležencev. Zmagovalca 41. maratona v Radencih sta postala Kenijec Laban Cheruiyot ter Hvatica Jasmina Ilijaš, naslov državnega prvaka na 21 km pa sta osvojila Primož Kobe (Krka) in Anja Fink (Kronos). Tudi 41. Maraton treh src je potrdil sloves ene najbolj kakovostno organiziranih športnih prireditev, za kar več dni skrbi na stotine domačinov, ki jo je z odlično oceno prepoznala tudi Evropska at...