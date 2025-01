Bo Trump prišel v Slovenijo? Pirc Musar o tem, ali bi ga povabila: »Zakaj pa ne«

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo v petek začela posvetovanja s poslanskimi skupinami o kandidatih za guvernerja Banke Slovenije in varuha človekovih pravic. Kot je povedala v nocojšnjem pogovoru za Televizijo Slovenija, ob tem računa na spoštovanje predsedniških pristojnosti in postopka.

Povedala je, da so se z vodji poslanskih skupin po neuspelem imenovanju Antona Ropa na čelo Banke Slovenije sestali in pogovorili, kako bodo postopali pri več imenovanjih za posamezne funkcije, ki jih čakajo v tem letu. »Prosila sem jih za eno stvar - naj imajo imajo spoštovanje do funkcije predsednika republike,« je dejala.

O tem, kaj je šlo narobe pri prvem kandidatu za guvernerja, pa je zatrdila, da je dobivala zgolj namige preko medijev, medtem ko ob posvetovanjih do seštevka 46 glasov, potrebnih za izvolitev guvernerja, ni prišla.

Izbrala bo najboljše izmed kandidatov

Zaveda se, da bo še več napora terjalo usklajevanje glede kandidata za varuha človekovih pravic, zato upa, da bodo tokrat »zadeve peljali po drugi poti«. Izbrala bo najboljše izmed kandidatov, nato pa izbor prepustila poslancem. »Tu jaz ne bom delala težav,« je zatrdila. Imen še ni razkrila.

Nespoštovanje do funkcije in pristojnosti, ki jih ima, vidi tudi kot razlog za napetosti med njo in premierjem Robertom Golobom. »Ljudje imajo občutek, da je politika eno samo prerekanje. Tudi zaradi tega slabega odnosa med menoj in predsednikom vlade sva v bistvu na koncu oba, se opravičujem izrazu, na nekem kupu gnoja, kjer se prerekava,« je poudarila.

Opozorila je tudi na nevarnost rušenja kredibilnosti podsistemov in komentirala postopanje vlade v primeru Agencije za energijo. Ocenila je, da je šlo za pritisk, a izpostavila, da politika nenazadnje imenuje svet agencije. Po njenem mnenju je problem predvsem, da že pred tem ni bilo dovolj pogovorov.

Pred interpelacijo notranjega ministra Boštjana Poklukarja je izpostavila, da bo zanimivo opazovati glasovanje koalicijskih poslancev, ali kdo sploh ne bo glasoval. Ob tem je ocenila, da bi bilo ob senci dvoma nujno ponoviti postopek imenovanja generalnega direktorja policije. Hkrati je opozorila, da je upravno sodišče že v preteklosti opozarjalo na nujnost obrazložitev odločitve.

Spremembe volilnega sistema

Zavzela se je tudi za spremembe volilnega sistema. Ker so uveljavitev preferenčnega glasu volivci na posvetovalnih referendumih prepričljivo podprli, je po njenih besedah pri udejanjanju sprememb, ki terjajo dvotretjinsko večino, odgovornost celotne politike skupna.

Kot povsem neresnične pa je zavrnila informacije, da naj bi pomagala ustanavljati novo stranko.

Komentirala je tudi dogajanje na zunanjepolitičnem parketu, med drugim izvolitev Donalda Trumpa za predsednika ZDA. Kot je spomnila, mu je ob izvolitvi čestitala, tedaj sta po njenih besedah govorila tudi o sporu med Rusijo in Ukrajino ter spoštovanju mednarodnega prava. Na vprašanje, ali bi Trumpa povabila tudi na obisk v Slovenijo, pa je odgovorila z: »Zakaj pa ne?«.