V podporo Janši pred celjskim sodiščem tudi danes vihrajo zastave (FOTO in VIDEO)

Po dobrih dveh tednih se je danes na celjskem sodišču nadaljevalo sojenje prvaku SDS Janezu Janši v zadevi Trenta. In enako kot pred dobrima dvema tednoma je bil tudi za danes pred sodiščem napovedan protestni shod v podporo Janši, ki se mora na sodišču zagovarjati zaradi domnevno spornih poslov z zemljišči na območju Triglavskega narodnega parka.

Nekateri so s seboj prinesli tudi transparente. FOTO: Mojca Marot

Kot smo slišali na zadnjem shodu, ki se ga je udeležila množica Janševih privržencev, pa ti pred sodiščem po več ur v mrazu ne vztrajajo le zato, da bi mu izkazali podporo, ga bodrili in spodbujali, protestirajo tudi proti delovanju sodišča, pravzaprav kar proti celotnemu slovenskemu sodstvu, ki so ga preimenovali v krivosodje.

Podporniki so se zbrali tudi danes, že pred 11.55, ko je bil napovedani začetek shoda. Mahali so s slovenskimi zastavami in nosili transparente, nekateri so s seboj pred sodišče prinesli tudi hupe in troblje.

Obnova ni bila povsem nemogoča

V prostorih sodišča je bila medtem zaslišana izvedenka urbanistične stroke Lidija Dragišič, ki ni izključila možnosti obnove ali nadomestne gradnje propadajočih kmečkih objektov.

Kot je sodnemu senatu pod vodstvom sodnice Cvetke Posilovič povedala izvedenka, se strinja z mnenjem izvedencev gradbene stroke, da gre za zelo zahtevno lokacijo, ki se poleg tega nahaja na zavarovanem območju Triglavskega narodnega parka (TNP), ne more pa zatrditi, da bi se obnove propadajočih objektov bilo povsem nemogoče lotiti.

Ob tem je sicer na vprašanje specializiranega državnega tožilca Boštjana Valenčiča pojasnila, da bi bilo kaj takega mogoče le ob pridobitvi številnih soglasij, vsekakor pa le za namen, kakršnemu so objekti služili v preteklosti, torej kmetijski dejavnosti, nikakor pa turistični.

Ni se želela opredeliti

»Tudi kmetijsko dejavnost v preteklosti bi bilo treba dokazovati,« je dodala Dragišič, ki sicer v tem, da bi lahko bil en objekt tudi stanovanjski, ne vidi posebnih težav, saj so v času, iz katerega izvirajo propadajoči objekti, zagotovo nosilci kmetijske dejavnosti tam tudi živeli.

Čeprav bi dodatno težavo predstavljalo dejstvo, da je dostop do zemljišča mogoč le peš preko brvi čez Sočo, tudi v tem ne vidi nepremagljive ovire, saj bi lahko parkirišča ob ureditvi služnosti uporabljali na drugi strani reke.

Na vprašanje tožilca Valenčiča, ali vse omenjene ovire na vrednost nepremičnin vplivajo pozitivno ali negativno, se ni želela opredeliti, saj da to ne sodi v njeno stroko, gotovo pa ima po njenem mnenju večjo vrednost obnovljen objekt, ki predstavlja neko kulturno dediščino, kot pa ruševine.