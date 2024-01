Sezona interpelacij: po Dominiki, Janševi zdaj še nad Emilijo

Poslanci SDS so napovedali vložitev interpelacije zoper ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh. Kot je znano, že nekaj časa buri duhove nakup 13.000 računalnikov, ki so trenutno v skladišču v Logatcu, država pa seveda zato plačuje najemnino, do zdaj pa je bilo razdeljenih le 39 računalnikov.

Kot smo poročali, je pred dnevi ta opozicijska stranka napovedala vložitev interpelacije zoper pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan zaradi nakupa sodne stavbe na Litijski cesti v Ljubljani.

Dominika Švarc Pipan. FOTO: Jure Eržen/delo

Razlogov za odločitev v SDS niso podali, znano pa je, da so kritični do ministričinega nakupa računalnikov. Več o interpelaciji bodo v SDS povedali na sredini novinarski konferenci.

Ministrica za digitalno preobrazbo je sicer že večkrat zavrnila očitke o nepravilnostih pri nakupu računalnikov, med drugim namenjenih šolam in otrokom iz socialno ogroženih družin. Po avgustovskih ujmah so v zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav umestili člen, na podlagi katerega bi računalnike razdelili tudi prizadetim v poplavah.

Stojmenova Duh ves čas zanika, da bi šlo za zastarele prenosnike slabše kakovosti, saj da imajo vsi novejše procesorje od prenosnikov, ki jih uporablja 95 odstotkov uslužbencev državne uprave.

Zadevo v okviru postopka predhodnega preizkusa preiskuje Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Zaradi domnevne netransparentnosti je o nakupu med drugim že razpravljala komisija DZ za nadzor javnih financ, v SDS pa so zahtevali tudi sklic skupne seje odborov DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter za izobraževanje, znanost in mladino.