Grims zbral dovolj podpisov za Muska. Avšič Bogovič: »Kaj tako neumnega res težko komentiram«

Nobelove nagrade imajo v svetu veliko težo. Za to nagrado bo, kot kaže, tekmoval tudi Elon Musk. Za Nobelovo nagrado za mir ga bo namreč predlagal slovenski politik Branko Grims. Po poročanju 24UR bo v kratkem svojo pobudo poslal komisiji, ki bo razglasila novega nagrajenca.

Grims je, kot poroča 24UR, dejal, da ne gre za solo akcijo in da se mu je priključilo več drugih. »Podpora je velika, zbral sem več kot zadostno število podpisov, ne samo evropskih poslancev, tudi nekaterih najbolj uglednih profesorjev in to bomo ta teden poslali tudi uradno, tam kjer se o tej nagradi potem odloča,« je dejal.

Elon Musk FOTO: Amanda Perobelli Reuters

Dodal je še: »Gospod Elon Musk je s svojim lastnim denarjem kupil omrežje X in potem ga je popolnoma odprl, se pravi, za različna mnenja, za različne informacije in s tem je omogočil popolno svobodo javne besede. Zato je ta njegov prispevek tako dragocen, zato je ta predlog za Nobelovo nagrado za gospoda Elona Muska tako utemeljen.«

Odziva iz strank NSi in Gibanje Svoboda

Na vse skupaj sta se za 24UR odzvala še dva vidna politika. Član NSi Jernej Vrtovec se je na predlog odzval z besedami: »Čestitke za predlog, dober predlog.« Manj navdušena pa je bila Nataša Avšič Bogovič iz Gibanja Svoboda, ki je dejala: »Kaj tako neumnega res težko komentiram.«