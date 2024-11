Blagoslovili stroje in znova zagrizli v delo (FOTO)

Pred dobrim tednom se je na novo parkirno gramozno ploščad za cerkvijo sv. Frančiška zgrnila množica lastnikov in upravljavcev ter voznikov gradbenih strojev, specialnih transporterjev in kamionov na prvi javni blagoslov, ki so ga organizirali v sodelovanju z domačim župnikom Ivanom Hrastnikom in direktorjem Komunalnega podjetja Gornji Grad Dominikom Pečnikom.

V povodju Drete in Savinje v srednjem toku ter ob pritokih je ta čas v pogonu še vedno rekordno število strojev, s katerimi izvajalci gradbeno-hidroloških del hitijo urejati struge in nabrežja ter graditi zaščitne kamnite škarpe. Izkoristiti namreč velja nizek vodostaj in skromen pretok voda ter nenavadno visoke temperature za ta letni čas, kar nekoliko olajšuje sicer zahtevno delo.

Blagosloviti je bilo treba tudi samokolnico in orodje.

Prvi javni blagoslov gradbene mehanizacije je opravil domači župnik Ivan Hrastnik.

Pobudniki dogodka so soglašali, da si tudi ta del gradbenega sektorja zasluži več pozornosti v javnosti.

Zahvala delavcem

Sanacija je po lanskih avgustovskih poplavah še naprej v polnem teku, dela pa bodo izvajali še v prihodnjem letu, ponekod morda celo več let. O pomenu dogodka so spregovorili duhovnik Hrastnik ter dva župana; iz domače Občine Ljubno ob Savinji Franjo Naraločnik ter sosednjega Gornjega Gradu Anton Špeh. Vsi trije so strokovnim delavcem ter podjetnikom izrazili zahvalo za opravljeno delo ob odpravljanju posledic ujme. Naraločnik je omenil tudi izgradnjo velikega parkirišča za potrebe cerkve, prostora za množične prireditve in morebitne gospodarske potrebe ob jugozahodnem predelu pod romarsko cerkvijo iz 15. stoletja, posvečeno sv. Frančišku Ksaveriju.

Ko je duhovnik z mladimi pomočniki opravil blagoslov 20 gradbenih strojev, je vsakemu lastniku podelil podobo sv. Mihaela in kovinski obesek s podobo sv. Krištofa, med drugim zavetnika popotnikov, pomorščakov in romarjev, priporočajo pa se mu tudi vozniki in upravljavci gradbene mehanizacije. Nekaj pesmi je zapel zbor cerkve sv. Frančiška iz Radmirja, zbrani pa so se ob pokroviteljstvu znanega gostišča Prodnik ter drugih dobrotnikov pogostili ob čaju in dobrotah. Pobudniki dogodka so soglašali, da si tudi ta del gradbenega sektorja zasluži več pozornosti v javnosti in ne le ob dogodkih, kot so bile lanskoletne poplave in kasnejša urgentna sanacijska evforija, ki je spremljala obnovo vodotokov, komunalnih in stanovanjskih objektov ter novogradnje, ki so za zdaj le obljube.

Domačin iz Meliš, nekdanji tehnični direktor Premogovnika Velenje Marjan Kolenc, je na naše vprašanje, kako doživlja ta veliki strojni shod, malce v zadregi in nasmejan dejal, da ima dejanje smisel, saj je pomembno delavcem izraziti priznanje, koliko bo zaleglo, pa ni hotel ugibati. Nato je pogledal v jasno nebo, ki nam tako nepredvidljivo določa usodo ...