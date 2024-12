Blagajničarka kradla sindikatu

Ko je spomladi 2019 postalo jasno, da je dolgoletna blagajničarka ljubljanskega območnega odbora Sindikata strojevodij Slovenije Majda Peterka več let kradla denar članov, je predsednik sindikata Zlatko Ratej za medije pojasnil, da je vodstvu priznala krajo okoli 70.000 evrov. Sam pa je takrat ocenil, da v blagajnah manjka med 100 in 130 tisoč evri. A tudi to je bila očitno preskromna ocena. Ko je ta primer prišel na sodišče, je namreč znesek narastel že na okoli 162.000 evrov. Peterkova, ki so jo nekateri mediji takrat omenjali tudi kot zaupnico dolgoletnega sindikalista Silva Berdajsa, ki ve...