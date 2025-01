Bivši Janšev minister o policijskih vicih: V policiji 26 doktorjev, a le en na šefovski funkciji (VIDEO)

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je v DZ minuli teden uspešno prestal interpelacijo, ki so jo pripravili v NSi, glasove zanjo pa so prispevali tudi v SDS in trije nepovezani poslanci. Zdaj se je oglasil eden od njegovih predhodnikov.

Ste že slišali tisti vic o tem, da po cesti hodita policist in službeni pes skupaj zato, da imata oba skupaj srednjo šolo? Tako se je na omrežju X vprašal nekdanji poslanec in bivši notranji minister Vinko Gorenak, ko je pred dnevi komentiral razmere v policiji, predvsem v luči sistema napredovanj in kariere glede na izobrazbo.

Tako je navedel podatke iz odgovora notranjega ministrstva na poslansko vprašanje, da je v slovenski policiji 119 magistrov znanosti, a le 16 jih zaseda šefovska delovna mesta. Še huje, pravi, znotraj policijskih vrst je 26 doktorjev znanosti, a le en je na vodstveni funkciji.