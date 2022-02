Bilečanci obiskali Gornjo Radgono

V Gornji Radgoni in okolici so se pred dnevi mudili člani Društva bilečancev Slovenija (DBS). Gre za nekdanje učence šole rezervnih pehotnih oficirjev, ki so v času skupne države služili vojaški rok v znani vojašnici oziroma kasarni Šola rezervnih častnikov pehote (takrat Škola rezervnih oficira pešadije) Bileća.

Zbralo se jih je skoraj 50, izlet so začeli v gasilskem domu, kjer jih je pozdravil predsednik Združenja veteranov vojne za Slovenijo Niko Brus, aktivnosti pa so nato potekale po mestu heroju, kot mnogi zaradi dogajanja med osamosvojitveno vojno imenujejo Gornjo Radgono.

V gasilskem domu so izletniki dobili malico, poslušali protokolarne pozdrave in nagovore ter si ogledali film o dogajanju v Gornji Radgoni med osamosvojitveno vojno junija in julija 1991, krajše predavanje pa je imel eden od vodij osamosvojitvene vojne v Gornji Radgoni, major Zdravko Stolnik.

Po poklonu in položitvi cvetja na spominsko znamenje Solza – nikoli več v radgonski Aleji velikih so se bilečanci v spremstvu gostiteljev iz OZ VVS Gornja Radgona odpravili še v bližnje kleti, kjer so jim prikazali pripravo in zorenje znamenite radgonske penine. Pred vrnitvijo so v Gostišču Šenekar v Spodnjih Ivanjcih sedli k poznemu kosilu.

Prišli so iz vse Slovenije. FotogrAFIJE: Dani Mauko

«Leto 2021 smo zaključili s člansko številko 586! Če vemo, da je bilo v Bileći med letoma 1956 in 1991 kar 5600 gojencev iz Slovenije, smo zajeli dobrih 10 odstotkov vseh! Leta in vse, kar prinašajo, nam sicer redčijo vrste. Presenetljivo in k sreči je pa tudi priliv novih članov stalen,« nam je povedal predsednik DBS Zlatko Filej, ki je ekskurzijo ocenil kot izjemno, ob tem pa se zahvalil gostiteljem z Nikom Brusom na čelu.

Člane društva je povabil na prihodnja srečanja in dogodke, ki se bodo vrstili skozi vse leto, prvi bo v četrtek, 24. februarja, v Bertokih, kjer bo imel predavanje svetovalec Josipa Broza - Tita, 102-letni generalpolkovnik Ivan Mišković Brk.