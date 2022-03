Bi radi v Golobovo stranko? Ne bo šlo tako lahko! Takšni so njegovi pogoji

Gibanje Svoboda Roberta Goloba je razkrilo svoj težko pričakovani program. Kot poroča Delo je v stranki trenutno le 500 članov, kar je glede na zanimanje v javnosti malo. A ko boste prebrali, kakšni so pogoji za pridružitev stranko, vam bo jasno, zakaj je tako.

V stranki Gibanje Svoboda so prepričani, da niso stranka za mandat ali dva, zato želijo postaviti stabilne temelje. Tisti, ki želijo postati člani stranke, morajo najprej pridobiti priporočili dveh članov stranke. Napisati morajo motivacijsko pismo s pojasnilom, zakaj bi radi sodelovali v stranki. Sledi preverba in nato o vsakem članu posebej odloča izvršilni odbor. Na tak način bi radi zagotovili čim bolj homogeno in kompatibilno ekipo istih vrednot. Napovedujejo, da predvolilnih sporazumov in sodelovanj z drugimi strankami ne bo.

Kakšen je njihov program?

Svoj program naj bi stranka predstavila 19. marca, a nekaj podrobnosti je znanih že zdaj. Ena izmed prioritet je dostopno javno zdravstvo. Napovedujejo odpravo 'dvoživk' v zdravstvu. V praksi to pomeni, da niso naklonjeni temu, da bi zdravniki, ki delajo v javnozdravstvenem sistemu, delali še pri zasebnikih. Izpostavljajo nujnost učinkovitosti javne uprave in pomen centralno vodenih javnih naročil in pomen zelene energije. Naklonjeni so uvedbi davka na embalažo za enkratno uporabo. Naklonjeni so spremembam političnega sistema, za kar pa bi potrebovali široko podporo v državnem zboru, saj je za ustavne spremembe treba 60 glasov poslancev. Okrepili bi vlogo predsednika države in mu dali v roke pravico do ustavnega veta pred razglasitvijo zakona. Napovedujejo odpravo procesne imunitete poslancev in možnost odpoklica županov, ureditev prenehanja mandata za poslance in spremembo volilnega sistema. Za izvolitev poslancev naj bi odločalo število glasov, ki so ji prejeli od volivcev, ne pa izbor političnih strank.