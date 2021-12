Beovićeva o tem, ali bi morali sami plačati zdravljenje tudi kadilci, alkoholiki in tisti s prekomerno težo

Izjava vodje strokovne skupine za cepljenje na Valu 202, da bi bilo pravično, če bi necepljeni participirali v primeru hospitalizacije zaradi covida 19, je dvignila veliko prahu. Na Bojano Beović smo zato naslovili vprašanje, ali je o tem strokovna skupina že razpravljala in ali je že tak predlog predala vladi. Zanimalo nas je tudi, ali se ji zdi pravično, da bi ljudje s prekomerno telesno maso, kadilci, alkoholiki in podobni participirali pri zdravljenju bolezni, ki so posledica tega, oziroma ali bi bilo smiselno za te uvesti dražje zdravstveno zavarovanje. »Nič uradnega, povzela sem idejo, ki sem jo prejela od več ljudi in se mi zdi primerna za razpravo. Bolezni odvisnosti pa ne moremo enačiti z odločitvijo za cepljenje,« je odgovorila Beovićeva.

V nekaterih državah po svetu je ideja o tem že zaživela. V Singapurju denimo so odločili, da si bodo morali necepljeni po 8. decembru sami plačati zdravljenje covida 19. Pravila se spreminjajo tudi na evropskih tleh. Nemci so uvedli, da tisti, ki so zaradi prihoda z območij z visokim tveganjem ali stika z okuženo osebo napoteni v karanteni, ne prejmejo nadomestila za odsotnost z dela.