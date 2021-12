Izjava Bojane Beović, ki je dvignila prah na družabnih omrežjih

»Participacija za hospitalizacijo necepljenega bi bila, mislim, pravična rešitev.« Tako je v oddaji Vroči mikrofon na Valu 202 dejala vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović. Dodaja, da so nekateri odgovorno pristopili k epidemiji in se cepili, drugi pa ne in uživajo vse ugodnosti.

Zaradi te izjave je spet vroče na spletnih omrežjih. Nekaj komentatorjev je vprašalo, ali bomo morali participirati tudi pri plačilu zdravstvenih storitev, če si na smučišču zlomimo nogo, saj da smo imeli izbiro. Eden je na po mnenju Beovićeve pravično rešitev odvrnil: »Takoj ko to naredite za debele, voznike motornih koles in kolesarje ...« Nekdo drug pa je navrgel: »Pa kadilce!« Mnoge tudi zanima: če bo treba participirati, zakaj potem sploh plačujemo obvezno zdravstveno zavarovanje, pa tudi dopolnilno?

Drugi se z izjavo Beovićeve močno strinjajo: »Zakaj bi jaz kot davkoplačevalec moral plačevati drago bolnišnično zdravljenje neodgovornega soseda, ki nima 'jajc', da bi se cepil in s tem zaščitil sebe in druge? Anticepilci cvilijo, da je cepljenje njihova osebna odločitev – pa naj si jo še plačajo«, je zapisal eden naših od bralcev.

Ponekod tovrstni ukrepi že v veljavi

Ukrepe na tem področju že zaostrujejo tudi v nekaterih drugih državah. V Singapurju, denimo, kjer je cepljenih dobrih 80 odstotkov prebivalstva, so pristojni odločili, da si bodo morali necepljeni po 8. decembru sami plačati morebitno zdravljenje covida 19.

Tudi v Nemčiji so oktobra spremenili pravila. Tisti, ki niso bili cepljeni in so zaradi prihoda z območij z visokim tveganjem ali stika z okuženo osebo napoteni v karanteno, ne prejmejo več nadomestila za odsotnost z dela. »Ne gre za pritisk, ampak za pošten odnos. Zakaj bi tisti, ki s cepljenjem varujejo sebe in druge, financirali tiste, ki so se imeli možnost cepiti, pa se zaradi takšnih in drugačnih razlogov niso,« je takrat sporočil tamkajšnji zdravstveni minister Jens Spahn.

Kakšno je vaše mnenje o tem? Zapišite ga med komentarje.