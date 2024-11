Beli Rom razkril življenjsko pot

V Spominskem domu Števana Küzmiča v Puconcih je potekala prav posebna predstavitev knjige z naslovom Beli Rom avtorja Sandija Horvata. Dogodek je pritegnil številne domačine, ki so želeli prisluhniti edinstveni zgodbi o avtorjevi poti spoznanja in osebni rasti. Horvatova pripoved, ki se začne s preselitvijo iz Kranjske Gore v Vadarce na Goričkem pri njegovih trinajstih letih, razkriva presenetljivo odkritje njegove romske identitete.

Pogovor z avtorjem, ki je sledil predstavitvi knjige, je prisotne popeljal skozi intimne trenutke njegovega življenja. Kljub predsodkom in stereotipom, s katerimi se je moral soočiti, je svojo pot našel v razumevanju in sprejemanju samega sebe. Obiskovalci so lahko uživali tudi v značilni romski kulinariki, kar je celoten dogodek obogatilo z avtentičnostjo. Hkrati je za glasbeno spremljavo poskrbel še en zelo znan Rom, Mišo Kontrec, ki je s svojo glasbo pričaral vzdušje, primerno za zgodbo, ki je navdihnila prisotne.

Težek boj z depresijo

Sandi Horvat je sicer eden izmed najbolj znanih Romov, saj je urednik, novinar in voditelj na nacionalni RTV, vodi motivacijske delavnice za mladino, ponuja strokovna usposabljanja za tiste, ki delajo z romsko skupnostjo, ter je predsednik Romskega akademskega kluba.

Gre za učbenik življenja, saj Sandi opisuje leta, ko je izvedel, da je tudi Rom, se zaprl vase in v svoj svet teme.

V svojem učbeniku življenja med drugim opisuje leta, ko je izvedel, da je tudi Rom, in se je zaprl vase in v svet predsodkov in stereotipov, ter s primeri pokaže, kako se je kot mladenič sam izkopal iz temačnega sveta. Iskreno spregovori tudi o težkih trenutkih v družini ter osebnem boju z depresijo in tesnobo, kritičen je do romske skupnosti, do vseh njenih načel, vrednot in prepričanj, s katerimi so starejši člani želeli nadzorovati družino. Tako se bralcu široko razgrnejo zavese romskega okna. Najmočnejše sporočilo zgodbe je, da preprosto moraš doživeti čas za spremembo, biti hvaležen za dobro in slabo, začutiti bolečino, in šele nato lahko zares zaživiš.