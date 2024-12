Baška grapa je postala gorniška vas

Uradna predstavitev Baške grape kot kandidatke za vključitev v mednarodno mrežo Gorniških vasi je potekala v prostorih Avstrijske planinske zveze v Innsbrucku. V uvodnem nagovoru je župan Občine Tolmin Alen Červ izpostavil, da projekt že krepi lokalno skupnost, povezuje naselja ter ustvarja temelje za trajnostno prihodnost v skladu z vrednotami gorniških vasi in cilji Alpske konvencije.

Izrazil je veselje nad sodelovanjem pri tem pomembnem koraku za Baško grapo in Občino Tolmin. Predstavitev Baške grape sta poleg županovega pozdravnega nagovora nadgradila še projekcija Baške grape in promocijski filmček o teku in pohodništvu na Črno prst. Na koncu so predstavili idejo o možnosti nakupa popotne palice za obiskovalce gorniških vasi. Nanjo bi lahko zbirali lesene ploščice z imeni posameznih vasi in bi bile na voljo v vsaki gorniški vasi, ki jo obiskovalec obišče.

Predsednik Planinskega društva Podbrdo Tomaž Štenkler je primer takšne pohodniške palice podaril predsedniku mednarodnega upravnega odbora Gorniških vasi.

V Baški grapi je bil leta 1948 posnet prvi slovenski celovečerni film Na svoji zemlji. FOTO: Slovenska kinoteka

»Delovna skupina projekta Baška grapa Gorniška vas je v letu 2024 izvedla naslednje aktivnosti v zvezi s potrditvijo kandidature v mrežo Gorniških vasi: pripravila vso zavezujočo korespondenco v zvezi s kandidaturo, ustvarila spletno stran Baskagrapa.si, profil na facebooku in instagramu, pripravila vsebino brošure Baška grapa (ki bo izšla v letu 2025 v več jezikih), oblikovala spominke Baška grapa, v teku pa je tudi evalvacija strategije trajnostnega razvoja Baške grape iz leta 2014. V 2025. bo treba oblikovati brošuro, pridobiti partnerje mreže Gorniške vasi v Baški grapi ter pripraviti slavnostno prireditev v Baški grapi za vstop v mrežo Gorniških vasi,« poudarja Alenka Zgaga iz Planinskega društva Podbrdo.

Baški govor

Baška grapa je okoli 30 km dolga dolina reke Bače. Ne označuje le ozke doline, ampak tudi močno razčlenjen svet severno nad njenim dolinskim dnom, ki se naslanja na dolg venec Spodnjih Bohinjskih gora na severu in Cerkljanskega hribovja na jugu. Grebeni ne presegajo 2000 m, vendar je svet zelo razgiban zaradi številnih ozkih, v apnenec vrezanih stranskih sotesk in glavne doline ter slikovitih vasic in zaselkov po pobočjih nad ozko dolino. V Kneških Ravnah je tudi del Triglavskega narodnega parka.

Grahovo ob Bači FOTO: Doremo/Wikipedija

Severna pobočja nad Baško grapo FOTO: Si-Ziga/Wikipedija

Številne znamenitosti Baška grapa ima številne naravne znamenitosti: Mali in Veliki Luti, 300 m dolga in do 30 m široka korita na reki Kneži, slap Sopota, Sopad (Lisec), Ruscov slap na potoku Milpoh, slapiči potoka Prošček, Čendovo brezno, izvir Dicove vode v Klavžah, korita v Klavžah, korita Klovdra nad vasjo Bača pri Podbrdu, reki Knešca in Bača s koriti in slapiči, izvir dobre vode v Perilih (Podmelec), izviri zdravilne pitne vode v Rutu in Grantu, Kacenpoh, soteska in potok, Driselpoh, soteska in potok, izvir pri Devetih dohtarjih nad Bačo pri Podbrdu, endemit kratkodlakava popkoresa, večstoletna lipa v Rutu, posajena menda v 16. stoletju, pod njo je razsojal rihtar, leta 1844 je delno pogorela. Danes znaša obseg njene krošnje 23 m, obseg debla pa meri 7,96 m.

V letih 1000 do 300 pr. n. št. v obdobju svetolucijske halštatske kulture (Sveta Lucija se je imenoval Most na Soči) je že prek sedla Bača vodila tovorna pot iz bohinjske strani proti Jadranu. Arheologi so pri Podmelcu našli ostanke grobov s pridatki iz leta 568, ki naj bi pripadali Langobardom. Obstajajo podatki tolminskega cestnega odbora o poteku občinskih cest iz 19. in začetka 20. stoletja, med njimi tudi prek Podbrda, ki je bila leta 1884 podaljšana do Petrovega Brda.

Jakovkna hiša v Podbrdu FOTO: Ljuba Brank/Wikipedija

Dolina je prometno pomembna predvsem zaradi Bohinjske proge med Novo Gorico in Jesenicami, ki je bila zgrajena med letoma 1900 in 1906. Železniška proga pri Podbrdu vstopi v skoraj 7 km dolg predor, ki ga zapusti v Bohinjski Bistrici. Cestna povezava med Tolminom, Selško dolino in Bohinjem je danes ovinkasta in ozka ter neprimerna za kakšen večji promet.

Ob sotočju Bače in Koritnice so našli železnodobna grobišča in rimskodobne grobove. Strateško lego Koritnice, na križišču tovornih poti med Idrijo, Bohinjem in Tolminom so uporabljali tudi Rimljani, ki so dolino Bače pregradili in zaprli z zidano utrjeno zaporo Claustra Alpium Iuliarum.

Predstavniki Občine Tolmin, PD Podbrdo in PZS v Innsbrucku FOTO: Občina Tolmin

Baška grapa je izredno slikovita. FOTO: Pinky si/Wikipedija

Nosilka projekta Gorniške vasi je Avstrijska planinska zveza, članice pa planinske zveze Južne Tirolske, Nemčije, Italije, Švice in Slovenije.

Večja poselitev območja se je zgodila med letoma 1218 in 1251, ko je oglejski patriarh Bertold Andeški naselil kmete iz okolice Innichena v Pustriški dolini (Pustertal) na Južnem Tirolskem. Prvi priseljenci so se naselili na območju današnjega Granta in Ruta, potem pa so se počasi širili. Imeli so svojo avtonomijo, oproščeni so bili tudi vseh dajatev. Posledica te naselitve so zemljepisna imena, priimki in govorica, kar se je ohranilo do danes. Stara tirolska nemščina se je ponekod ohranila do 19. stoletja. Trinajst vasi nekdanje nemške naselitve je izoblikovalo poseben baški govor z nekaj posebnosti. V Baški grapi je bil leta 1948 posnet prvi slovenski celovečerni film Na svoji zemlji.