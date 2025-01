Astrologinja Lenka: Luna ustvarja napet aspekt z Uranom

Luna je trenutno v znamenju leva, vendar ustvarja napet aspekt z Uranom, ki je v biku. Ti dve fiksni znamenji se soočata z nasprotujočimi si energijami – vsako vleče na svojo stran. To lahko prinese trmo, neprilagodljivost in občutek prizadetega ega, kar pogosto vodi v konflikte. Uran, planet presenečenj, pa vedno doda element nepričakovanega. Lahko gre za šokantno situacijo ali stresen dogodek, ki od vas zahteva mirnost in prilagodljivost. Če tega ne dosežete, lahko doživite živčnost, napetost ali celo strah.

Danes nas spremlja še en izziv – Sonce v kozorogu je v opoziciji z retrogradnim Marsom v raku. To je precej naporen aspekt, saj lahko sproži prepire, zamerljive razprave in izbruhe jeze. Konflikti se lahko pojavijo doma (s starejšimi ali očetom) ali v službi (z nadrejenimi). Medtem ko Sonce v kozorogu teži k strukturi, delu in disciplini, je Mars v raku čustveno občutljiv, brez volje in energije. Takšno stanje pogosto povzroča notranji nemir in čustvene izbruhe. Najboljša rešitev je, da se izogibate konfliktom, ostanete tiho in energijo usmerite v koristne aktivnosti. Zaradi močnega Sonca v kozorogu lahko s potrpežljivostjo in trudom dosežete ravnovesje.

Ob 18. uri Luna prehaja v znamenje device, kar prinaša povsem drugačno energijo. Ta čas bo ugodnejši za vsakodnevne obveznosti, organizacijo in pomoč drugim.

Današnji dan, četrtek, je povezan z Jupitrom, ki je trenutno v znamenju dvojčkov na 11. stopinji. Tukaj bo ostal do 4. februarja, ko se bo obrnil retrogradno. Če imate kak planet ali pomembno točko v natalni karti na tej stopinji, boste morda občutili posebne naloge ali izzive, ki bodo imeli dolgoročen vpliv na vaše življenje.

Ohranite mirnost in usmerite svojo energijo v produktivne dejavnosti.