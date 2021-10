Astrologinja Lenka: Energije so šibke za nove začetke

Luna po včerajšnji naporni Luni počasi okreva na koncu Tehtnice. A kot da je bilo včeraj zanjo vse premajhno, še posebej v povezavi z Marsom, se pred zamenjavo znaka odpravi v kvadrat s Plutonom. Izvleče nekaj stari spominov, ki so bili zanjo boleči in nerazrešeni. Vse je treba sprejeti, čeprav je Luna v Tehtnici. Okrog 16.30 se bo počasi nekoliko razjasnila ali pa zapadla v še večje depresije in težave. Na njej je, da se sama odloči, po kateri poti bo šla.



A energije so še vedno šibke za kakršne koli nove začetke in tako bo vse do polne Lune, ker je veliko planetov v retrogradnem poteku. Retro Merkur je na stopinji upada Sonca. Ali lahko razsvetli nekatere stvari in se izogne najšibkejšemu delovanju tega planeta samega?



Uboga Venera, ki že nekaj časa preživlja največje bolečine, zapuščenost, ločitev, ponižanje, žalitve in se ni cenila dovolj, bo končno prestopila 29 stopinj v znamenju Strelca. Šele zdaj bo uživala, potovala, bo srečna že z malim. Uvidel bo, da so ljudje dobri. Sprostila se bo tudi v kakšnem spogledovanju, a to je ona tukaj in to ji ustreza. Najpomembneje je, da je človek srečen in zadovoljen, da je njegova duša izpolnjena.



Mars je v svojem izgonu. To je čas, ko so moške energije, ki so dokazane in prikazane brez zavetja, očarljive v praznini okoli njih. Če se ta energija združi in spozna, da obstaja še ena, druga stran, ki ima enake želje, potem je to dobro in jih je še bolje uporabiti za kakšne skupne načrte. V nasprotnem primeru bo prikazan najšibkejši in najtemnejši del sebe.



Danes je četrtek, Jupitrov dan. Še vsaj deset dni se bo obračal in dotaknil te stopnje, da bi določil material, ko se bo zagotovo obrnil, da razjasni, kaj je pripravil, in se počasi pomaknil naprej. To nam govori, da je življenje stkano iz vere, upanja, sreče. Ta venec pletemo.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: