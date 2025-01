Arso za torek izdal dve oranžni opozorili

Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) je za danes napovedovala močan veter in zaradi tega tudi izdala oranžno opozorilo. Dve oranžni opozorili pa je zdaj izdala tudi za torek.

Zaradi močnega vetra je Arso za torek popoldne za severovzhodni del države izdal oranžno opozorilo, za južno polovico države pa rumeno. Zaradi obilnih padavin pa je do jutrišnjega popoldneva izdal oranžno opozorilo za zahodni del države.

Kot je Arso zapisal na svoji spletni strani, se bodo ponoči v zahodni polovici države padavine krepile, jutri pa se bo dež nato razširil proti vzhodu. Do večera bo večinoma ponehal, nekaj ga bo lahko padlo le še na severozahodu. Na obali bo lahko jutri tudi kakšna nevihta. Čez dan bo vetrovno, bo pa veter zvečer oslabel. Hudega mraza popoldne ne bo, saj bodo temperature od 6 do 13 stopinj Celzija, na vzhodu pa kar do 17 stopinj Celzija.

Oranžno opozorilo zaradi obilnih padavin. FOTO: Arso

Četrtek bo sončen

V nadaljevanju tedna se bo vreme nekoliko umirilo. Za sredo Arso napoveduje spremenljivo oblačno vreme, predvsem v zahodnih krajih so lahko posamezne kratkotrajne plohe.

Četrtek bo lepši, pričakuje se sončno vreme. Bo pa zjutraj ponekod po nižinah sonce zakrivala megla. V petek bo spet več oblačnega vremena. Pade lahko tudi nekaj dežja, a količina padavin po zdajšnji napovedi ne bo velika.