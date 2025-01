Arso za jutri izdal drugo najvišje opozorilo

Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) je za ponedeljek za severovzhodni del Slovenije izdala oranžno opozorilo zaradi močnega vetra, za južno polovico države pa rumeno. Ob oranžnem opozorilu ljudem priporoča, da so pripravljeni, saj so vremenske razmere lahko nevarne.

Kot so zapisali na svoji spletni strani, bo v ponedeljek zelo vetrovno tudi v višjih legah. Sunki jugozahodnega vetra pa bodo po nižinah severovzhodnega dela države presegali 70 km/h.

Rumeno in oranžno opozorilo. FOTO: Arso

V ponedeljek bo prevladovalo oblačno vreme, bo pa na vzhodu dopoldne tudi nekaj jasnine. Na zahodu Slovenije se bodo sredi dneva padavine okrepile in razširile nad osrednji in južni del države. Nekaj jih lahko pričakujemo tudi na vzhodu. Precej toplo bo, saj bodo najvišje dnevne temperature od 9 do 14 stopinj Celzija, na severozahodu okrog 7.

Torek bo deževen

Torek bo predvidoma oblačen s padavinami. Sprva bodo padavine predvsem v zahodni polovici države, nato jih Arso pričakuje nad večjim delom Slovenije. Ob morju lahko nastane tudi kakšna nevihta. Tudi torek bo vetroven in relativno topel.

V nadaljevanju tedna bo manj padavin. V sredo in četrtek bo v večjem delu države spremenljivo oblačno in povečini suho, na Primorskem pa Arso pričakuje deloma sončno vreme.