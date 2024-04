Arso svari pred jutranjo pozebo, minus bo

Arso svari, naj bomo pri prebiranju vremenskih napovedih te dni pozorni na nizko jutranjo temperaturo. Jutri zjutraj bo sprva precej jasno, po nekaterih nižinah se bo zadrževala megla, v notranjosti Slovenije pa bo krajevno možna pozeba. Najnižja jutranja temperatura bo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske do –5, drugod od -3 do 2, ob morju pa okoli 6 °C.

Zaradi obilja toplote v zgodnje spomladanskem obdobju je fenološki razvoj vegetacije letos v večjem delu Slovenije od 10 do 14 dni, na toplejši legah celo tri tedne, zgodnejši glede na dolgoletno povprečje 1991-2020.

Koščičaste sadne vrste so trenutno v fazah formiranja plodičev. Jablane so v različnih fazah cvetenja. Pozne sorte na hladnejših območjih začenjajo cveteti, med tem ko zgodnje sorte že zaključujejo s cvetenjem. Hruške so večinoma že odcvetele.

Vinska trta je v fazah razvoja listov ter pojava socvetij. Letos smo v večjem delu Slovenije spremljali zelo hiter razvoj faz cvetenja in prehod v formiranje rodnega nastavka oziroma plodičev.

Nevarnost pozebe

Sovpadanje zgodnjega razvoja sadnega drevja in vdorov hladnega zraka lahko povzroči poškodbe na rastlinah ali celo obsežnejšo pozebo. Polno odprti cvetovi koščičarjev in pečkarjev lahko pozebejo pri temperaturi zraka nižji od –