Arso prižgal alarme: možni so močni nalivi in sunki vetra

Za danes zjutraj in dopoldne je Agencija RS za okolje (Arso) za vso državo razglasila oranžno opozorilo. Ob nevihtah so možni močni nalivi in sunki vetra, pa tudi hitro naraščanje in razlivanje posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek v več delih države. Popoldne bodo padavine od zahoda ponehale, delno se bo razjasnilo.

Od zgodnjega jutra do popoldneva bo ob močnejših nevihtah z nalivi možno hitro naraščanje in razlivanje posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek v več delih države. Pri tem lahko pride tudi do zastajanja in razlivanja padavinskih in zalednih voda, izhaja iz hidrološkega poročila Arsa.

Zmerno lahko naraste tudi Sava. Vodnatost večine rek bo ostala srednja. V ponedeljek se bodo pretoki rek zmanjševali.

Zaradi neviht in vetra je možno tudi povišanje valovanje morja ob slovenski obali.

Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 26 stopinj Celzija, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru bodo nastale posamezne plohe in nevihte.

Ta mesec se je zvrstilo že več neurij. Samo v zadnjem valu ujm med 17. in 25. julijem je bilo prizadetih 190 občin, predvsem so bili na udaru Črna na Koroškem, Vojnik, Šentjur in Čepovan, kjer odstranjevanje posledic še poteka. Škoda bo ogromna.