Arso poroča o trdem meteorološkem orehu: temperature so se obrnile na glavo

Arso na družbenem omrežju X poroča o zanimivem vremenskem pojavu. Zaradi ozkega pasu megle je bilo danes v Vipavski dolini občutno topleje kot v Trstu in Kopru. Razlika v temperaturi med Koprom in Vipavsko dolino je bila 8 stopinj Celzija, med Trstom in Vipavsko dolino pa 10 stopinj Celzija.

»Današnji trd meteorološki oreh. Ob 14. uri je v Trstu 5, v Kopru 7, na Letališču Portorož 11 in v Vipavski dolini 15 °C. Razlog za spremenljive razmere je ozek pas megle, ki je viden na satelitski sliki. Belina severno od Ljubljane je snežna odeja,« so zapisali na omenjenem družbenem omrežju.

Kako kaže?

Vreme nam bo kakšen dan še naklonjeno. Arso napoveduje, da bo jutri jasno. Po nižinah lahko zjutraj in dopoldne pričakujemo meglo. Najnižje jutranje temperature bodo nekje od -8 do -4 stopinje Celzija (ob morju okrog ničle). Čez dan bodo termometri pokazali od 6 do 10 stopinj Celzija, v notranjem delu Primorske do 13 stopinj.

Za sredo kaže, da se bo oblačnost od zahoda prehodno povečala, v nižji predelih države pa še lahko pričakujemo meglo. Arso za sredo napoveduje tudi, da se bo krepil temperaturni obrat.