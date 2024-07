Gorijo vijolični alarmi: poglejte, kje je nevarnost toče največja (FOTO)

Arso opozarja, da bo predvsem sredi dneva in popoldne po nižinah velika toplotna obremenitev. Popoldne bo sončno in soparno. Možne pa bodo posamezne nevihte, ki bodo bolj verjetne v zahodni in južni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 35 °C.

Bodite pozorni na točo, verjetnost trenutnega pojavljanja je bila okoli 13.35 velika v Ljubljani z okolico in na Notranjskem, okoli 14. ure se zdaj se je oblak premaknil na Dolenjsko. Ob 14.40 pa so zemljevidi pokazali, da se nevihtna celica razvija na Bovškem.

Nevarnost pojava toče FOTO: Arso

Tukaj spremljajte vremenski zemljevid, ki napoveduje pojavnost toče in dežja:

Velika verjetnost nevihte na severu in zahodu

Zvečer in ponoči je predvsem na severu in zahodu napovedana povečana verjetnost za nevihte. Jutri bo delno jasno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte, ki bodo verjetnejše v severni polovici Slovenije. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 23, najvišje dnevne od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 °C.

Danes in jutri bo večinoma sončno in vroče. FOTO: Arso

Predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev. FOTO: Arso

Napoved za sosednje pokrajine

Večinoma bo sončno in vroče. Popoldne bodo predvsem v Alpah nastale nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Jutri bo sončno, v alpskem svetu Furlanije-Julijske krajine in v avstrijskih Alpah bodo nastale posamezne nevihte, pozno popoldne pa so nevihte možne tudi na avstrijskem Štajerskem in v sosednjih pokrajinah Madžarske.

Obeti

V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno in še naprej vroče.