Arso opozarja: to nas čaka v noči na torek in v torek zjutraj

Danes bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. Po nižinah v notranjosti bo prisotna megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo ponehala.

Najvišje dnevne temperature bodo od -3 do 4, na Primorskem do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Ponoči bodo predvsem v zahodni polovici države rahle padavine, v notranjosti Slovenije bo možna poledica. Najnižje temperature bodo od -4 do -1, na Primorskem okoli 6 stopinj Celzija.

Arso opozarja

V noči na torek in v torek zjutraj bo k nam iznad Sredozemlja zaneslo nekaj padavin. Količina padavin sicer ne bo velika (povečini le do nekaj milimetrov), a v krajih z negativnimi temperaturami v notranjosti Slovenije bo lahko nastala poledica, zato previdno na cestah in pločnikih, so ob tem opozorili na Arso.

V notranjosti Slovenije se pod nadmorsko višino okoli 800 m ob šibkem vetru zadržuje hladen zrak. Na ponedeljkovi radiosondažni meritvi je v tej plasti ozračja temperatura med -6 in -2 °C. Višje v ozračju (med okoli 1000 in 1700 m nad morjem) so temperature zraka pozitivne.

V torek bo večinoma oblačno. Predvsem na zahodu bo še občasno rosilo ali rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od -3 do 5, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Obeti

V sredo bo v zahodnih krajih oblačno z občasnim rahlim dežjem. Drugod bo sprva po nižinah precej nizke oblačnosti, ki se bo popoldne začela trgati. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. V četrtek bo oblačno, na severovzhodu bo dopoldne še nekaj jasnine. Na zahodu bodo čez dan rahle padavine, ki se bodo zvečer okrepile ter razširile nad večji del države. Pihal bo jugozahodni veter.