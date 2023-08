ARSO opozarja: tem delom Slovenije grozijo krajevne nevihte

Agencija za okolje je izdala oranžna opozorila za kar tri slovenska območja. Poleg visok temperatur severozahodu in severovzhodu grozijo še močnejše krajevne nevihte. Zapisali so, da so možni lokalno močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel. »Toča lahko poškoduje posevke. Ob hudourniških vodotokih so možne poplave. Udari strel lahko zanetijo požare,« piše v opozorilu.

Če pride do takšne nevihte, počakajte na varnem mestu v zgradbi, na prostem poiščite zavetje v zgradbah ali v vozilu. »Med nevihto se ne zadržujte pod drevesi ali daljnovodi, udar strele je smrtno nevaren! Ne zadržujte se v bližini hudourniških vodotokov. Ne parkirajte pod drevesi,« še dodajajo.

»Sredi dneva se bodo na jugu Avstrije razvile prve nevihte, ki bodo v popoldanskem času dosegle tudi severno polovico Slovenije. Pričakujemo lahko tudi kakšno močnejšo nevihto s sunki vetra, nalivi in ponekod tudi točo,« poroča Arso.

Arso je izdal tudi oranžna opozorila zaradi visokih temperatur, ki bodo vztrajale vse do sobote. Opozarjajo, da bodo visoke temperature vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. »Sredi dneva in popoldne se zadržujte v senci, odsvetujemo velike fizične napore. Uživajte lahko hrano in pijte zadostno količino tekočine. Bivalne prostore zračite ponoči in zjutraj. Na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračite.«