Bo padel letošnji vročinski rekord?

Letošnje poletje je polno vremenskih skrajnosti. Po poplavah, ki so na začetku meseca opustošile državo, v tem tednu doživljamo vročinski val. Čeprav vremenoslovci ne pričakujejo, da bi padel slovenski vročinski rekord, pa je mogoče, da bomo v teh dneh izmerili najvišjo temperaturo letos. Na agenciji za okolje so zaradi napovedane visoke toplotne obremenitve izdali oranžna in rumena opozorila, ki veljajo vse do sobote.

»Rekordno vroč dan v zgodovini meritev v Sloveniji je bil 8. avgusta 2013, ko smo na letališču Cerklje ob Krki izmerili 40,8 °C, v Ljubljani pa 40,6 °C. Letos tako visokih temperatur ni bilo, morda pa bodo najvišje vsaj na nekaterih lokacijah (predvsem na Goriškem) izmerjene prav v tem tednu. Doslej je bilo letos najbolj vroče 17. julija, ko smo v Dobličah pri Črnomlju izmerili 37,2 °C,« nam je zaupal vremenoslovec Brane Gregorčič.

Grafični prikaz napovedanih temperaturnih razlik po Evropi. FOTO: Arso

40,8 stopinje Celzija je slovenski vročinski rekord.

Preobrat

Na Agenciji za okolje Republike Slovenije napovedujejo, da bo vročina vztrajala do sobote, nato naj bi sledil preobrat. »V nedeljo popoldne nas bo predvidoma že dosegel vpliv vremenske fronte, ki nas bo prešla v noči na ponedeljek. Ob tem bodo padavine in nevihte zajele vso Slovenijo, tudi ohladilo se bo,« napoveduje Gregorčič.

Prav padavine pa so tiste, ki po ujmi skrbijo številne Slovence in Slovenke, saj so sredi odpravljanja posledic razdejanja. Na agenciji za okolje hujšega za zdaj ne pričakujejo, pravijo pa, da stanje spremljajo in bodo, če bo to potrebno, na to opozorili. »Padavine bodo predvsem ob prehodu fronte z nedelje na ponedeljek – trenutno kaže na približno od 20 do 50 mm dežja, kar ne bi smelo povzročiti večjih težav,« je dejal Gregorčič.

Razkril je še, da bo vreme v prvi polovici prihodnjega tedna spremenljivo s temperaturami med 20 in 25 °C, torej bo vsaj 10 stopinj hladneje kot v tem tednu. »Ohladilo se ne bo le pri nas, ampak kar v večjem delu Evrope, novega vročinskega vala potem letos najverjetneje res ne bo.«