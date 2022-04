Aranžmaji iz škrabank in rož

V Markišavcih, ki spada v Mestno občino Murska Sobota, zelo uspešno deluje Kulturno-turistično in športno društvo markišavskih žena in deklet. Članice so v prostorih vaškega gasilskega doma pripravile tridnevno velikonočno razstavo jedi in ročnih del.

Društvo deluje od leta 2008 in ima 33 članic.

Na ogled so postavile več kot 200 izdelkov. Na delavnicah so se lotile izdelovanja velikonočnih aranžmajev in barvnih jajčk – škrabank in rož iz krep papirja. V vsak razstavljeni izdelek so vložile veliko truda, znanja in ročnih spretnosti. Kot je povedala predsednica društva Sonja Gumilar, so izdelki nastajali tudi z obilo dobre volje in ljubezni do ročnih del, pri čemer v Markišavcih na tak način ohranjajo kulturno dediščino.

Predsednica Kulturno-turističnega in športnega društva markišavskih deklet in žena Sonja Gumilar (prva z desne) s članicami FOTOGRAFIJI: JOŽE ŽERDIN

Članice se vsak teden zbirajo na delavnicah, ustvarjajo od novembra do velike noči, nato pa izdelke postavijo na ogled, razstava je vsako leto obogatena z novimi vsebinami. Tokratna je bila že četrta, bila je dobro obiskana, obiskovalci pa so članice pohvalili.