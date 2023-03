Ne pospravljajte bund in kap, zjutraj bo spet pod minusom

Da je aprila vreme muhasto, smo že navajeni, ampak tako hladno ni bilo že dolgo časa. »Žal nas v prvem tednu v aprilu spet čaka nov vdor hladnega zraka in posledično bodo jutranje temperature spet pod ničlo. Kot je že v navadi in kot smo napovedovali pred kratkim se obdobja toplega vremena (tudi nadpovprečno) prekinjajo s tovrstnimi vdori, ki za sadjarje in naravo ne prinašajo nič kaj dobrega. V začetku drugega tedna bomo zjutraj ponekod po nižinah zopet izmerili med- 3 in -5 stopinj Celzija, ohladilo se bo in temperature bodo krepko pod dolgoletnim povprečjem,« na družbenih omrežjih poroča Neurje.si

Zmerna obremenitev zaradi vremena se pri občutljivih ljudeh najpogosteje kaže v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in hitrejšo utrujenostjo ter potrtostjo. Pojavljajo se lahko tudi nerazpoloženost, zmanjšana delovna storilnost in težave z zbranostjo, poroča ARSO.

Preberite še:

​