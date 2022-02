Anticepilec Troha hudo zbolel: prepričan je, da ne gre za covid, temveč da je žrtev napada

Pojoči major in goreči nasprotnik cepljenja proti covidu-19 in zanikovalec virusa Ladislav Troha je na Facebooku sporočil, da je zaradi slabega počutja tri tedne preživel v postelji in shujšal več kot deset kilogramov. Mnogi bi pomislili, da ga je doletela hujša oblika covida, a sam je prepričan, da je žrtev napada. Meni, da so ga preko mikrovalov nadzorovali, tako njegov um kot tudi telo. Kot dokaz za svoje trditve je pripel še video t. i. strokovnjaka, ki razlaga o teorijah zarote.

Prepričan je, da je žrtev napada. FOTO: Facebook/zaslonski Posnetek

Vpletel tudi Sovo in policijo

Troha, ki zaradi svojega počutja od Sove in policije zahteva preiskavo, pravi, da se njegovo zdravstveno stanje sicer popravlja, a zares počasi. »Ne slišim več zoprnega brnenja v ušesih. Ne pika me več po raznih delih telesa. Ne vem, morda so nehali, ker sem jim napisal, da zahtevam preiskavo in pojasnila, ker vem, da taka orožja imajo. Jaz pa študije, da vem kako delujejo. Nekaj se dogaja, če so se ustavili, bom kmalu spet fit. A sem kar močno oslabel,« je odgovoril komentatorju, ki mu je dejal, da je tudi sam prebolel covid in da razume, kako se počuti.

Troha je skoraj neprepoznaven. FOTO: Facebook/zaslonski posnetek

Lani vdrli v studio RTV

Septembra lani so nasprotniki cepljenja s Troho na čelu vdrli v stuido RTV Slovenija. Ker prostorov nacionalke niso želeli zapustiti, je morala posredovati policija. Že pred tem so več dni protestirali pred vhodom ter ogovarali tamkajšnje zaposlene, saj so želeli svojih pet minut na javni televiziji.