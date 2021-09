Nasprotniki cepljenja vdrli v studio RTV, zaposleni na pomoč klicali policiste (V ŽIVO)

Voditeljica Dnevnika na RTVje na twitterju objavila video, iz katerega je razvidno, da so v tamkajšnji studio vdrli nasprotniki cepljenja zna čelu. Policija pojasnjuje, da je nekaj oseb okoli 20.30 vstopilo v notranjost medijske hiše, pri čemer niso upoštevali navodil varnostnika.Posredovati je morala policija. Troha je vpil, da bodo ti morali uporabiti silo, če jih bodo želeli odstraniti, neka druga ženska pa, da izvajajo genocid nad narodom.Očitno je nato policistom množico uspelo odstraniti iz stavbe RTV, pri tem pa so morali uporabiti silo.V Odmevih so poročali, da je množica že mesece zahtevala programski čas za predstavitev svoje resnice o neobstoju virusa. »Naše delo je bilo zaradi vpitja in žaljivk zelo oteženo,« je dejala Staričeva in dejala, da že dlje časa opozarjajo na nečloveške razmere dela ter pristojne pozivajo, naj jih zaščitijo.Kasneje se je množica nasprotnikov cepljenja preselila pred vhod, od koder dogajanje prenašajo v živo na facebooku. Skupina Ozaveščenih prebivalcev Slovenije (OZS) je kričala na večje število policistov, ki so od protestnikov zahtevali, naj se razidejo. Policisti se na vse pretege trudijo razgnati množico, a jim to do tega trenutka ni uspelo.Na ljubljanski policiji so nam pojasnili, da se je okoli 19. ure na Kolodvorski ulici odvijal prijavljen protestni shod. Okoli 20.30 je nekaj oseb vstopilo v stavbo tamkajšnje medijske hiše. Pri tem niso upoštevali ukazov varnostnika, zaradi česar so na kraju posredovali policisti, ki so zagotovili javni red. Policisti o dogodku nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo zoper kršitelje ukrepali skladno z zakonodajo.Več sledi ...