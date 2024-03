Anonimnež za Kobilco ponudil 25.000 evrov, a dražba se ni zaključila dobro

Pisal se je osmi marec, dan žena. Ura je že odbila pet popoldne. Prizorišče: Galerija Kos v Ljubljani, kjer bi vsem zainteresiranim kupcem najnovejšega odkritja, slike Ivane Kobilce, na kateri je upodobljen ženski akt, z veseljem prikazali to izredno umetniško delo. Leon Pogelšek, ki vodi omenjeno galerijo, ne dvomi, da gre za original. Pa ne samo zato, ker se kot dolgoletni galerist zelo dobro spozna na dela različnih slikarjev, ampak tudi zaradi muzejskega svetnika, sodnega izvedenca in cenilca za likovno umetnost Ferdinanda Šerbelja, ki je omenjeni ženski akt natančno pregledal in ocenil, d...