Ankete kažejo: v DZ osem strank, največ glasov se obeta tej

Na državnozborskih volitvah bi največ, 20,7 odstotka glasov prejelo Gibanje Svoboda. Na drugo mesto bi se z 19,5 odstotka glasovi uvrstila SDS, tretja bi bila SD z 8,6 odstotka glasovi, kažejo izidi zadnje ankete Volitve 2022, ki jo za Večer, Dnevnik, Svet24 in Primorske novice izvaja agencija Ninamedia. V državni zbor bi se uspelo prebiti osmim strankam.

Na četrto mesto bi se uvrstila Levica, ki bi jo volilo 7,9 odstotka vprašanih. NSi bi izbralo 5,1 odstotka vprašanih, LMŠ pa 4,9 odstotka. Gibanju Povežimo Slovenijo bi svoj glas namenilo 3,3 odstotka vprašanih, SAB pa trije odstotki.

V vprašalniku ankete so sodelujočim zastavili vprašanje, katero stranko izmed naštetih bodo volili na prihajajočih aprilskih parlamentarnih volitvah. Imena strank so navajali, odgovarjali pa so tisti, ki so predhodno potrdili, da se bodo udeležili volitev. V navedeni anketi je sicer 19,6 odstotka takih, ki svoje izbire niso želeli razkriti, se še niso odločili ali pa ne bi volili nobene izmed strank.

Vodilnim upad podpore

V primerjavi s prejšnjo raziskavo javnega mnenja Volitve 2022, ki jo je Ninamedia izvedla med 7. in 10. marcem, so prve tri stranke v tokratni raziskavi zabeležile upad podpore. Gibanju Svoboda je podpora upadla za 0,3 odstotne točke, SDS za 0,7, SD pa za 1,5. Upad podpore sta zabeležili tudi stranki LMŠ (za 0,5 odstotka) in SAB (za 0,4 odstotka). Nasprotno pa je podpora zrasla Levici (za 0,4 odstotka) in NSi (za 0,2 odstotka). Gibanju Povežimo Slovenijo se podpora ni spremenila.

Pred parlamentarnim pragom bi ostale stranka Resni.ca, ki bi prejela 1,9 odstotka glasov, Naša dežela, ki bi jo volilo 1,3 odstotka sodelujočih in Piratska stranka, ki bi jo izbral en odstotek volivcev. Stranke Vesna, SNS, Desus in Zavezništvo osvobodimo Slovenijo pa bi prejele manj kot odstotek glasov volivcev.

Gibanje Svoboda bi v novem sklicu državnega zbora zasedlo 25 poslanskih mest, SDS 23, SD in Levica po 10, NSi in LMŠ pa po šest mest. Gibanje Povežimo Slovenijo in SAB bi zasedla po štiri poslanska mesta.

Kakšna bo volilna udeležba?

Da se bodo volitev zagotovo udeležili, je odgovorilo 62,6 odstotka vprašanih, verjetno se jih bo udeležilo 13,4 odstotka vprašanih. Volitev se bo morda udeležilo 11,1 odstotka vprašanih, zagotovo 9,3 odstotka vprašanih, verjetno pa se jih ne bo udeležilo 1,7 odstotka vprašanih.

Volitve 2022 so javnomnenjski raziskovalni projekt Dnevnika, Večera, Sveta24 in Primorskih novic, izvaja ga agencija Ninamedia. Med 21. in 24. marcem 2022 so opravili telefonsko javnomnenjsko raziskavo po metodi CATI, anketiranih je bilo 1.050 oseb.