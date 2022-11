Slovenka za avtističnega sina iskala starega plišastega kužka: neverjetno, koliko je neka ženska hotela zanj

Andreja Pader je takoj po rojstvu Filipa kariero obesila na klin in se posvetila samo njemu, saj jo je potreboval ob sebi 24 ur na dan. Filip je namreč slep, zaradi cerebralne paralize je ves čas priklenjen na invalidski voziček, za nameček pa so mu pred leti diagnosticirali še avtizem.

Filip bo imel kmalu rojstni dan, zato mu je Andreja želela podariti nekaj posebnega – plišastega kužka, ki ga je imel že pred leti in mu je izredno veliko pomenil. Na svojem facebooku je vprašala, ali ima kdo doma takšnega kužka, da ga z veseljem odkupi ali vzame, saj se ga v redni prodaji ne dobi več. In res se je našla ženska, ki je imela takšno igračo doma, toda zanjo je postavila ceno, ki je šokirala Andrejo in njene sledilce:

»500 eur ? No, ja. Rok je objavil sliko "Blekija", ki ga iščemo zaradi zvoka, ki Filipu pač nekaj pomeni. Težko se jih dobi, res je. Gospa je za "Blekija " želela 500 eur. Pa če imate čas, si le preberite pogovor med njo in Rokom. Svet je pozabil.... Na marsikaj. In nek kuža-bo zgnil v kleti.«

Se ja pa zgodba srečno končala in po dolgem iskanju se je našel kuža, ki so ga iskali.