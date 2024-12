Ambasador Čeferin kupil dva sodčka

Vinakoper že od leta 1999 prireja dražbo barikov, tako da je bila letošnja dobrodelna prireditev že 25. po vrsti. Da gre za uspešno zgodbo, potrjujejo zbrana sredstva, ki so s tokratnim izkupičkom licitacije v vseh letih skupaj dosegla že 673.650 evrov.

Na letošnji licitaciji so ponudniki namreč zbrali 133.650 evrov, k čemur jih je z navdihujočim uvodnim nagovorom nedvomno spodbudil tudi častni ambasador dogodka Aleksander Čeferin. Skupaj z ženo se je preizkusil tudi v vlogi licitatorja in uspelo mu je s ponudbo za kar dva sodčka.

Padali so rekordi!

Kot vedno so sredstva izkupička od prodaje 12 sodov izbranih barikov kleti Vinakoper namenjena Pediatričnemu oddelku Splošne bolnišnice Izola. Njeni predstavniki, dr. Pavle Gantar, dr. Alenka Stepišnik in dr. Cetin Lovšin, so prevzeli simbolični ček, ki predstavlja znesek prejšnje licitacije. Sredstva se namreč nakazujejo postopno, kakor kupci plačujejo licitirano vino. V preteklem letu so tako licitatorji plačali 74.025 evrov, ki jih je izolska bolnišnica prejela zdaj – za nakup potrebne opreme na pediatričnem oddelku bolnišnice.

110 evrov je bila najvišja dosežena cena za liter.

Petindvajset let dobrodelnosti

Rekord vseh dosedanjih rekordov je bilo ponujenih 110 evrov za liter zadnjega vzorca cabernet sauvignona letnik 2023, zanj se je izprsil licitator Simon Vabic. Izjemna je tudi dosežena cena 101 evro za liter cabernet sauvignona letnik 2024, novi lastnik te žlahtne kapljice je licitator Luka Jezeršek.

Četrt stoletja je minilo, odkar je Mitja Meršol prvič zamahnil z lesenim kladivcem na prvi dobrodelni licitaciji kleti Vinakoper.

»Petindvajset let dobrodelnosti je velika stvar, zato podjetju Vinakoper iskrene čestitke. To je bil tudi eden od razlogov, da sem se odločil dogodek podpreti, kljub dejstvu, da sem več v tujini kot doma,« je svojo odločitev za podporo pojasnil častni ambasador Aleksander Čeferin, odvetnik in nogometni funkcionar, predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa). »Zahvalil bi se vsem za to, da vam ni vseeno, kajti danes, v tem norem svetu, so redki, ki jim ni vseeno,« je sklenil.

Zbrana sredstva so namenjena Pediatričnemu oddelku Splošne bolnišnice Izola.

Licitacija barik sodčkov Vinakoper pa ni samo praznik odprtih src in iskrenih ljudi, temveč tudi praznik novosti. Vsako leto se na licitaciji razkrijejo vina, ki prihajajo v ospredje ali prinašajo ekskluzivno novost. Tako so letos premierno natočili ekološki marselan, ki je za refoškom druga sorta ekološke pridelave v Vinakoper, po treh letih pa se je v izbor licitiranih sodčkov vrnil tudi tanat. Obe vini sta navdušili in lepo pripomogli h končno zbranim sredstvom licitacije.