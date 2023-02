Pomurci in Podravci že dolgo poznajo Alenko Čurin Janžekovič iz prleškega Svetega Tomaža kot odlično pedagoginjo, ravnateljico in kulturnico, preostali Sloveniji pa se je vtisnila v spomin nekaj kasneje zaradi borbe za uzakonitev evtanazije, sama namreč od rojstva boleha za neozdravljivo boleznijo, ki ji zdaj povzroča nevzdržne bolečine. V Splošni knjižnici Ljutomer je v četrtek še zadnjič predstavila svojo uspešnico Sam bog naj jo bere ter predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ), za katerega se bo, kot pravi, borila do svoje zadnje minute. In ta se očitno zelo hit...