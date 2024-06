Afera Litijska: zapleti še z revizijo nakupa

Včeraj je pravosodna ministrica Andreja Katič v podkastu naše medijske hiše pojasnjevala zaplete okoli notranje revizije nakupa stavbe na Litijski, ki so se vrstili ves teden po ponedeljkovi objavi informacije, da je bila revizija končana.

»To poročilo zame ni dokončno,« je med drugim povedala Katičeva; revizorka Suzana Hötzl namreč ni počakala na pripombe, ki so jih imeli nekateri revidiranci na osnutek revizijskega poročila, ampak je prej odšla na dopust. Dodatne zaplete pa je povzročilo dejstvo, da je revizija spolzela do nekaterih medijskih hiš, še preden je bila javno objavljena.

Še več vprašanj

Ministrica Andreja Katič je za našo medijsko hišo pojasnila, da poročilo nakupa še ni dokončno. FOTO: Marko Feist

Katičeva je povedala, da je v reviziji očitanih kar več kaznivih dejanj – a vse pripombe udeleženih akterjev sploh niso bile vključene v poročilo, ki zaradi tega še ni dokončno. Očitno pa tudi dokončno poročilo ne bo edino, ki bo pod drobnogled vzelo dogajanje okoli preplačanega nakupa zapuščene stavbe za 7,7 milijona evrov. Ob tem so se minule dni odpirale nove možnosti: premierje, denimo, omenil možnost, da urad za nadzor proračuna izpelje tudi inšpekcijski nadzor nad nastankom poročila. Omenjala se je tudi možnost zunanje revizije. Katičeva pa je včeraj opozorila: »Morali bomo namreč vprašati na Nacionalni preiskovalni urad in tožilstvo, s katerimi podatki sploh lahko razpolagamo zaradi preiskave, ki je v teku. Katero dokumentacijo lahko damo zunanji reviziji?«

Odziv tistih z vrha slovenske vladajoče politike, ki naj bi jih revizija omenila ter obremenila, je bil oster. »Neobičajno se nam zdi, da se za verodostojno ugotavljanje dejstev smatra in tolmači osnutek poročila, ki ni dostopen javnosti,« so dejali iz kabineta premierja Goloba. »Trditve, da je bil premier Golob podrobno obveščen o čemer koli v zvezi s projektom ali celo vključen v postopek, so v celoti neresnične in jih zavračamo,« so še navedli ter dodali, da niso prejeli poročila.

Medijske obtožbe zoper premierja ter finančnega ministra Klemna Boštjančiča so na finančnem ministrstvu opredelili kot zavajajoče. Prejšnja pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan pa se s poročilom še ni seznanila, čeprav ga je zahtevala.

Predsednik vlade je Katičevo pozval k razjasnitvi okoliščin nastanka poročila, ona pa je sprva hotela obelodaniti poročilo, a se je tudi to zamaknilo. »Glede na to, da revizorka možnosti podaje pripomb ni dala vsem revidirancem v poročilu, menimo, da revizijsko poročilo ne more biti končno, zato ga zaenkrat tudi ne moremo javno objaviti,« so nam včeraj uradno obrazložili z ministrstva za pravosodje.

Smo pa izvedeli, da na pravosodnem ministrstvu vse dokumente in dodatna pojasnila o zadevi Litijska odstopajo tožilstvu oziroma policiji. »Pričakujem, da bodo pristojni organi čim prej končali svoje preiskave,« je pričakovanje mnogih davkoplačevalcev ubesedila Katičeva. Preiskave so se v zadnjih tednih razširile, je minuli teden potrdila policija: konec maja so izvedli dodatne hišne preiskave, povečalo se je število osumljenih oseb v preiskavi suma zlorabe položaja ali zaupanja glede nakupa stavbe na Litijski. Gordijski vozel na Litijski se je minuli teden še dodatno zategnil, kdo ga bo končno presekal? N