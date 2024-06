Afera Litijska dobiva nadaljevanje: revizorji ostro nad vladni vrh

Afera Litijska oziroma nakup propadajoče stavbe na Litijski cesti v Ljubljani, kjer naj bi stala nova sodna palača, dobiva nadaljevanje. Pripravila ga je kar služba za notranjo revizijo na pravosodnem ministrstvu, ki je dodobra prečesala dokumentacijo enega najbolj spornih nakupov države v zadnjih letih.

Revizija je po poročanju POP TV, ki ji je uspelo pridobiti celotno poročilo omenjene službe, zelo močno obremenila takratno ministrico za pravosodje Dominiko Švarc Pipan, finančnega ministra Klemna Boštjančiča in premierja Roberta Goloba. S svojimi ravnanji so, kot naj bi ugotavljali revizorji, »nezakonito prerazporedili sredstva iz proračunske postavke«. In sicer iz postavke tekoča proračunska rezerva na postavko investicije in investicijsko vzdrževanje zgradb.

Spomnimo. Vlada je tik pred koncem lanskega leta za nakup stavbe na Litijski cesti zagotovila 7,7 milijona evrov, od tega je ministrstvo za pravosodje iz splošne proračunske rezerve zagotovilo 6,5 milijona evrov. In to ne da bi pred samim nakupom naročilo cenitev stavbe, temveč je sprejelo cenitev, ki jo je naročil in plačal prodajalec, podjetnik Sebastjan Vežnaver. Ta je s prodajo zelo dobro zaslužil, saj je leta 2020 zanjo plačal 1,7 milijona evrov.

Nakup stavbe na Litijski preverja tudi Nacionalni preiskovalni urad. Zlorabe položaja pri poslu je osumljenih 13 ljudi, protipravna premoženjska korist, ki je nastala s storitvijo kaznivega dejanja, pa po navedbah urada znaša najmanj 3,4 milijona evrov.