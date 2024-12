87 tisoč evrov v kuvertah! Sodišče zaustavilo povezave z drogo, oproščen tudi organizator protestov

Drugi november 2019. Nemčija. Tamkajšnji policisti zaustavijo takrat 38-letnega Ljubljančana Anisa Ličino in v njegovem vozilu odkrijejo gotovino v skupni vrednosti 87.350 evrov. Razdeljena je bila v tri kuverte z napisi Pablo (51.300 evrov), Alan Ford (25.550 evrov) in Maro (7000 evrov). 13,5 leta je enotna zaporna kazen za vodjo. Šlo naj bi za trojico neznancev, katerim da je, tako tožilstvo, Ličina pred tem prodal drogo. Kuverte so bile skrite v predalu za rezervna kolesa avtomobila. Slovenski organi pregona so najdbo te gotovine povezali s hudodelsko združbo, ki se je med septembrom 2017...