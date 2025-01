23 let kasneje! Sojenje zaradi strelskega obračuna v Rožni Dolini se lahko začne

Na spletni strani Interpola je še vedno razpisano iskanje za 49-letnim Luko Furlanom iz Šempetra pri Gorici, pa čeprav za to ni več potrebe, saj je zdaj končno tam, kjer bi moral biti že pred več kot dvema desetletjema – za slovenskimi zapahi. Kot nam je sporočil uradni govorec novogoriškega okrožnega sodišča Andrej Oblak, je bil Sloveniji izročen 25. decembra 2024 in je odtlej zaradi begosumnosti v priporu. 2 očitkatožlstva sta že zastarala. Zelo dolgo je bil na begu pred slovensko roko pravice, februarja lani pa so ga na podlagi slovenske tiralice aretirali v Peruju in ga vtaknili v izroči...