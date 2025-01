130 tisoč evrov, brzostrelka in dve desetletji bega: slovenski bančni ropar ujet na Nizozemskem!

Danijel Borojević iz Bistrice pri Tržiču je več kot dve desetletji kraljeval na vrhu Interpolovega seznama najbolj iskanih kriminalcev, policija mu je pred osmimi leti poslala tudi posebno razglednico, s katero so ga želeli zvabiti v Slovenijo. A te želje jim Borojević ni izpolnil in se je še naprej uspešno izogibal našim organom pregona. Pred štirimi leti so ga med naključnim legitimiranjem resda odkrili banjaluški policisti in niso odlašali ter so ga nemudoma priprli, naše pravosodne organe pa pozvali, naj posredujejo ustrezno izročitveno dokumentacijo. A do njegove izročitve Sloveniji ni p...