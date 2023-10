Vesela novica: danes bo država izplačevala izredno denarno pomoč

Upravičenim žrtvam avgustovskih poplav bodo danes izplačali izredno denarno pomoči v obliki solidarnostne pomoči v skladu z interventnimi ukrepi za odpravo posledic poplav. Izplačali bodo dobrih 18 milijonov evrov pomoči za 2741 prejemnikov. Naslednje izplačilo solidarnostne pomoči bo 20. oktobra, so sporočili z ministrstva za delo.

Upravičenim žrtvam poplav in plazov iz avgustovske vodne ujme s prijavljenim stalnim prebivališčem in dejanskim bivanjem v Sloveniji bodo danes izplačali enkratni znesek v višini največ sedem minimalnih dohodkov samske osebe ali družine, vendar ne več, kot je višina škode, navedena v vlogi. Samska oseba bo tako lahko prejela največ 4918,64 evra, 4-članska družina največ 11.466 evrov in par brez otrok največ 7622,30 evra.

Poleg izplačila po interventnih ukrepih bodo danes izvedli tudi izplačilo izredne denarne socialne pomoči za kritje stroškov, ki so nastali zaradi poplav po zakonu o socialnovarstvenih prejemkih, in sicer 48 prejemnikom v skupni višini 33.617,44 evra. Za vse, ki so že uveljavljali in prejeli izredno denarno pomoč za odpravo posledic poplav ter so utrpeli škodo, višjo od višine dodeljene izredne denarne pomoči, bo center za socialno delo (CSD) po uradni dolžnosti odločil še o upravičenosti do razlike do 7-kratnega minimalnega dohodka, a ne več, kot je višina nastale škode oz. višine škode, navedene v vlogi.

Takšni so pogoji

Uveljavljanje pravice do izredne denarne pomoči kot solidarnostne pomoči je možno do 31. decembra pri pristojnem CSD. Pri tem ni treba odgovoriti na vprašanja, vezana na materialni položaj. Dokazila o nastanku škode in njeni višini morajo upravičenci predložiti CSD do 30. junija 2024, drugače se pomoč šteje za neupravičeno prejeto pomoč in so jo stranke dolžne vrniti, so zapisali v sporočilu za javnost.

Izredna denarna pomoč kot solidarnostna pomoč ni predmet omejitve dedovanja in se ne upošteva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (otroški dodatek, štipendije, itd.). Prav tako se ne izključuje z ostalimi solidarnostnimi pomočmi, dodeljenimi po interventnem zakonu, z izredno denarno pomočjo za druge naravne nesreče ali višjo silo in z izredno denarno pomočjo za kritje stroškov, povezanih z najetim stanovanjem, in z izredno denarno pomočjo za kritje izrednih stroškov, povezanih s preživljanjem, so še dodali na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.