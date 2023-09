Pokazal je, da ima veliko srce: Resnik dobrodelno kolesaril in pel (FOTO)

Vrsti Slovencev, ki so se izkazali s solidarnostjo ob letošnjih katastrofalnih poplavah, so se pridružili tudi zagorski kolesarji in Rdeči križ. Športno društvo KBM Racing je bilo pobudnik, Rdeči križ Zagorje pa organizator dobrodelne kolesarske ture po Sloveniji in zbiranja pomoči. S premagovanjem 220 kilometrov dolge poti so želeli pomagati prizadetim v poplavah, obenem pa simbolično v enem samem dnevu povezati jug in sever Slovenije. V soboto so se tako podali na pot od Brežic do Kranjske Gore.

En, dva, tri iz Brežic FOTO: KBM Cycling Team

Povorka je zgodaj zjutraj krenila iz Rigonc pri Brežicah, v Rateče na Gorenjskem so načrtovali prikolesariti ob 18. uri. »Za nami so večmesečne priprave, zadnjih deset dni je bilo najbolj intenzivnih z vsemi soglasji, z vso birokracijo. Imel sem dobro pomoč članov kluba, prijateljev in Rdečega križa Zagorje, brez njih zagotovo ne bi speljali stvari. Bilo je veliko dela, ampak danes, ko smo sedli na kolesa, to pozabiš in so pred teboj samo števec, srčni pulz in kilometri, ki jih je treba prepeljati za dobro in pomoč rojakom,« pravi Boštjan Turk iz ŠD KBM Racing Zagorje, glavni pobudnik akcije in dejaven pri organizaciji, 220-kilometrsko pot pa je premagal tudi sam.

Prvo pismo je izročil brežiški župan. FOTO: KBM Cycling Team

Predali tudi pisma

Na pot je povorko pospremil brežiški župan Ivan Molan, udeležencem je izročil tudi pismo z dobrodelno vsebino. S poslanico se mu je pridružil zagorski župan Matjaž Švagan med postankom v Zagorju, kolesarji pa so pismi predali kranjskogorski županji Henriki Zupan. Najprej so se ustavili v Zagorju in si nabrali moči za pot naprej in povabili tudi druge, naj se pridružijo akciji. Na tržnici pri fontani so zbirali prostovoljne prispevke. Te je sicer mogoče darovati tudi z nakazili na bančni račun Rdečega križa Zagorje in z donacijami prek SMS-sporočil.

Kako pomagati? Pomoč lahko prispevate tudi z donacijo RKS – Območno združenje Zagorje, Cesta zmage 7, Zagorje na račun št. SI56 0233 8001 2012 282, sklic 0056-092023, z namenom nakazila Pomoč prizadetim v poplavah. Prav tako je na voljo pomoč v obliki donacij prek SMS na številko 1919 z besedo KOLESARIM5.

Pedale so poganjali skozi različne kraje, vmes pa so se ustavili še v Sevnici, Radomljah, Cerkljah, na Jesenicah in v Kranjski Gori. Del poti jih je spremljal priljubljeni slovenski glasbenik Vili Resnik, bil je tudi na zagorski tržnici. »Kolesarjem sem se pridružil na tej turi zato, ker rad pomagam. Rad kolesarim in rad sem z dobrimi, pozitivnimi ljudmi, obenem pa nekaj narediš za zdravje,« pravi. Sam na srečo škode zaradi ujm in poplav ni utrpel. »Padala je toča in tistih nekaj minut je bilo res hudo, drugega pa ni bilo in smo res imeli srečo,« doda.

Rad kolesarim in rad sem z dobrimi, pozitivnimi ljudmi.

Še vedno mlad in močan

Z dobrodelno povorko je prevozil del poti, kar je postala najdaljša relacija, ki jih je kadar koli prevozil kot kolesar. »Trikrat sem šel na maraton Franja. Pred dvema letoma sem se je udeležil iz čiste radovednosti, ali telo še zdrži, in moram reči takole. Sem šel, odpeljal in sem zadovoljen. Še vedno vem, da sem dovolj mlad, dovolj močan, da je telo dovolj sposobno, da še lahko kolesarim,« razkrije.

Boštjan Turk je pozdravil Zagorjane. FOTO: KBM Cycling Team

Resnik je na tržnici navijače in Zagorjane pozdravil tudi pevsko, saj je na kratko nastopil, prav tako sta se pozdravila in pokramljala z županom. Pevec je tudi sam povabil ljudi, naj v čim večjem številu priskočijo na pomoč. Vse dodatne informacije, tudi o drugih oblikah pomoči, so na voljo pri zagorskem Rdečem križu.

Poslanica zagorskega župana FOTO: KBM Cycling Team

Zagorjanom je tudi zapel. FOTO: Roman Turnšek

Hura – na cilju! FOTO: KBM Cycling Team

Dobrodelno poslanico je prejela kranjskogorska županja. FOTO: KBM Cycling Team