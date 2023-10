Izrazili so svojo kreativnost: 15 let smeha in dobre glasbe (FOTO)

Praznovali so v živo in praznovali so na spletu. Z edinstvenim spletnim dogodkom, na katerem je svoje glasbene moči združilo sedem izbranih glasbenih parov iz njihovega cikla 1na1 – Tomi Meglič & Miha Guštin - Gušti, Aleksandra Ilijevski & Saša Vipotnik, Bojan Cvjetićanin & Gregor Strasbergar - Štras, Tomislav Jovanović – Tokac & Maša Bogataj, Samuel Lucas & Omar Naber, Zoran Predin & Drago Mislej - Mef in Maša Bogataj & Tina Marinšek.

V petnajstih letih je Lado Bizovičar s številnimi predstavami toliko prispeval, da si je prislužil kar kip.

Klemen Slakonja in Mojca Fatur. Odličen tandem, tako na odru kot tudi doma.

Pridružili so se jim tudi najbolj priljubljeni komiki in igralci, ki so pomembno prispevali k petnajstletni zgodbi – Lado Bizovičar, Tadej Toš, Klemen Slakonja, Mojca Fatur, Perica Jerković, Katarina Čas, Uroš Kuzman, Aleš Novak, Gašper Bergant in Žan Papič.

Celoten prihodek od prodanih vstopnic so prek humanitarnega zavoda Truhoma namenili prizadetim v poplavah. SiTi Teater BTC je bil vedno odprt za eksperimentiranje in inovacije. Umetniki, ki nastopajo pri njih, imajo priložnost izraziti svojo kreativnost na različne načine. To je privedlo do nastanka številnih edinstvenih in nepozabnih umetniških del, ki so pustila pečat na slovenski kulturni sceni.

Legenda slovenskega teatra Janez Hočevar - Rifle je stal na odru SiTija v mnogih predstavah. Poslovna direktorica Ana Kajzer je na to zagotovo ponosna.

Domen Valič te dni gostuje po Sloveniji z monokomedijo Žigolo.