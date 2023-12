Najboljši način za čiščenje snega z dvorišča

Razgibavanje, ki ga spremlja kidanje snega, je sicer zdravo, a če je snega preveč, obstajajo učinkovitejši načini. S snegom se na podeželju običajno spopademo s primerno opremljenimi traktorji, ki pa so lahko za čiščenje manjših površin tudi nerodni. Takrat nam na pomoč priskoči snežna freza ali manjši motorni snežni plug.

Primerna moč

Snežne freze se razlikujejo tako po načinu delovanja (eno- in dvostopenjske), po moči motorja, delovni širini in dodatni opremi – od navedenega je odvisna tudi njihova cena. Kadar imamo opraviti z velikimi površinami z globokim in težkim snegom, so primernejše tiste, ki imajo zmogljivejši motor in veliko delovno širino. Manjše površine s suhim snegom po drugi strani zahtevajo manj moči. Zato so pri odločitvi o nakupu pomembne tudi velikost površin, ki jih bomo čistili, in snežne razmere v našem kraju.

Dodajmo še, da so nekateri dražji modeli frez opremljeni z električnim zagonom motorja in gretjem ročajev, kar tudi poskrbi za večje udobje. Poznavalci še poudarijo, da je frezo s servokrmiljenjem lažje manevrirati.

Boljša je dvostopenjska freza

Strokovnjaki menijo, da ima snežna freza kar nekaj prednosti pred plugom. Na trgu sicer obstajata dve vrsti frez: eno- in dvostopenjske. Kot pravijo poznavalci, je zadnja boljša izbira, zato niti ni čudno, zakaj večina priznanih blagovnih znamk izdeluje izključno dvostopenjske snežne freze. Te so namreč učinkovitejše za težak in zbit sneg.

Namreč pri dvostopenjski snežni frezi rezalni valj najprej zmelje sneg in ga potisne proti izmetnemu kanalu (prva stopnja), od tod pa ga izpihuje ventilator (druga stopnja). Enostopenjska freza nima ventilatorja. Razlika je tudi ta, da imajo dvostopenjske freze pogon na kolesa, enostopenjske pa na rezalni valj.

Redno vzdrževanje

Uporabniki snežnih frez (in druge mehanizacije) ne smemo pozabiti na njihovo redno vzdrževanje. Pri snežnih frezah je to toliko bolj pomembno, če želimo, da nam bo naprava služila še vrsto let. Zato po uporabi očistimo sneg s snežne freze in jo po možnosti pospravimo v suh prostor. Ne pozabimo na redno menjavo olja v motorju. Kdaj je pravi čas za menjavo, piše v navodilih za uporabo stroja. V navodilih je zapisano tudi, če naša snežna freza (ali drugi stroj) potrebuje še kakšno posebno nego oziroma vzdrževanje.

5 namigov za učinkovito odstranjevanje snega z dvorišča Začnite dovolj zgodaj: če boste čakali, da se sneg nabere in strdi, boste imeli toliko težje delo. Uporabite sol, ki bo preprečila ponovno zamrzovanje. Potresete lahko tudi pesek za bolj varen korak. Izberite pravo opremo, glede na velikost površine, ki jo čistite: lopato, snežno frezo ali električno metlo za sneg. Porazdelite si delo, posebno pozornost pa posvetite stopnicam in ožjim potkam. Oblecite in obujte se primerno, ne precenite svojih telesnih sposobnosti pri dvigovanju težkih lopat, bodite pozorni na ledene površine na tleh in ledene gmote, ki bi lahko zdrsnile s strehe.

Besedilo je bilo objavljeno v tiskani izdaji oglasne priloge Kmetijske novice.