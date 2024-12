Župnik mora smrdeti po ovcah

Prazniki so tu. Kristijani se veselijo rojstva Jezusa Kristusa, v župnijah po Sloveniji so minule dni in tedne potekale intenzivne priprave. Tudi v novomeški župniji Šmihel, kjer že drugo leto deluje 33-letni župnik, doktor moralne teologije, dr. Štefan Hosta. Kako so potekale priprave na božič? V teh dneh se je sklenila božična devetdnevnica, ki je bila še posebno zaznamovana s tem, da so pred mašo ali po njej otroci po župnijah nosili svečke. Pravijo, da so spremljali Jožefa in Marijo v Betlehem. Sicer pa je bila devetdnevnica liturgično zaznamovana s spevom Kralja, ki prihaja, pridite, mo...