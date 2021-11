Slovenski raper se je pokazal v bolj čustveni luči

Saša Petrović, ki ga poznamo pod umetniškim imenom Challe Salle, vsa besedila piše sam, in tudi zaradi tega so njegove pesmi tako doživeto odpete. V novem videospotu za pesem Uspeh pa lahko vidimo njegovo življenjsko zgodbo in ga spoznamo v drugačni, bolj čustveni luči. Začel sem na dnu in kljub različnim življenjskim izkušnjam vztrajal pri svojih sanjah. »Želel sem prikazati svojo pot do uspeha, ki je bila vse prej kot lahka. Začel sem na dnu in kljub različnim življenjskim izkušnjam vztrajal pri svojih sanjah. Dolgo je trajalo, da sem danes tu, a zato je lahko moja zgodba navdih in ...