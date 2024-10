Zala Smolnikar je zapela, še preden je shodila

Záli je mlada pevka in pianistka, ki piše avtorsko glasbo, zdaj nam predstavlja svojo novo pesem Povej mi. Diplomirala je iz petja na študiju v Avstriji, proslavila pa se je s koncerti na največjih slovenskih odrih in sodelovanji z velikimi orkestri. Med drugim je nastopila v duetu s Tonyjem Cetinskim. Preizkusila se je celo na gledaliških odrih, in sicer v predstavi Dance Amore skupaj z Andrejem Škufco, Domnom Valičem in drugimi vrhunskimi plesalci. Prisrčno in nasmejano punco najprej povprašam, kako bi se sama predstavila. »Po naravi malce odpiljena, včasih divja, včasih umirjena. Predvsem pa se trudim, da sem v tem, kar delam, in nasploh iskrena,« pove in razloži, zakaj si je nadela umetniško ime Záli. »Uporabljam ga od nastopa na Emi, zanj pa sem se odločila, ker je krajše kot Zala Smolnikar, ni daleč od Zale in ker me vsi bližnji že od nekdaj kličejo Zali.«

Njeni dnevi so zelo razgibani. »Dopoldneve večinoma preživljam v avtu in radijskih ter televizijskih studiih, saj sem na medijski turneji za novo skladbo Povej mi, popoldne pa poučujem v Glasbeni šoli Lartko v Trzinu. Preostali čas preživim v placu za vaje, kjer se pripravljamo na koncert, ki bo 25. oktobra na Ljubljanskem gradu.«

Pilijo še zadnje detajle

Prva priložnost, da novo skladbo slišite v živo, bo torej kmalu, Zala bo nastopila s svojim bandom. »Glavna nit bo moja avtorska glasba, torej pop. Veliko ljudi mi je že reklo, da ves čas poslušajo predvsem moje zadnje tri single in da jih spravijo v smelo in plesno energijo. Tak bo tudi koncert. Poleg mojih skladb bomo odigrali nekaj priredb, tako da bo gotovo vsak našel nekaj zase. Žur bo, a vzdušje bo tudi zelo intimno. Vse je pripravljeno, pilimo še zadnje detajle, pa outfit je treba še dodelati,« se nasmehne. »Pričakujete lahko veliko dobre volje, sproščen večer, prežet z igrivostjo in čutnostjo na drugi strani. Zapela bom tudi par meni ljubih skladb, ki mi skoraj vedno orosijo oči in odprejo najgloblje.«

Slovenskemu občinstvu se je prvič predstavila na odru šova Slovenija ima talent leta 2016. FOTO: Igor Modic

Za Zalo je bogata karierna pot, slovenskemu občinstvu se je prvič predstavila na odru šova Slovenija ima talent leta 2016. »Talenti so mi odprli mnogo vrat, tega nisem pričakovala. Tam sem nastopila predvsem zaradi novih izkušenj, ker me je zanimalo, kako neki šov diha za televizijskimi zasloni, kako delujem pod pritiskom takega šova, predvsem pa zato, ker v Sloveniji ni veliko možnosti, da se lahko kot glasbenik predstaviš, in to pred tako veliko množico ljudi. Na avdiciji sem sicer zapela svojo avtorsko skladbo, kar je bila kar drzna odločitev glede na to, da so skoraj vsi peli že znane skladbe, jaz pa sem prišla z odpiljeno Deklico zaljubljeno. Takrat sem začela prejemati ogromno klicev za nastope, tako da smo jih morali veliko zavrniti, da sem lahko normalno končala svoje šolanje na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani.«

Pevka pri osmih mesecih

Po tem preboju v šovu so se stvari kar zgodile. »Začela sem študij petja v sosednji Avstriji, vmes odkrivala nove žanre in lepote glasbe, doštudirala in zdaj imam končno malce več časa, da se bolj posvečam svoji glasbeni poti.« Ko spregovoriva o njenih številnih nastopih, po kratkem premisleku pove: »Najbolj sem ponosna na nastope, na katerih mi uspe priti v mehurček čustev skladbe, in ko se zgodi, to vedno začutijo tudi poslušalci. To je eden najlepših občutkov. Ko se tvoja energija zlije z vsemi v dvorani in med nami ni zidu.«

Najbolj sem ponosna na nastope, na katerih mi uspe priti v mehurček čustev skladbe, in ko se zgodi, to vedno začutijo tudi poslušalci.

Ali drži, da je pela, še preden je shodila? V smehu odgovori: »Ja, mami ima posnetek, kjer zapojem melodijo skladbe Kuža pazi pri osmih mesecih. Očitno jim res nikoli nisem dala miru. Še dobro, da sta glasbenika in razumeta.« Dotakneva se tudi nekoliko težjega obdobja v njenem življenju. »Vsak ima svojo življenjsko pot in vsaka je lahko v določenih obdobjih tudi zelo težka. Doma smo šli čez težjo izkušnjo bolezni, ki nam je vsem spremenila pogled na svet za 180 stopinj. Zdi se mi, da se od takrat manj sekiram za stvari, ki niso tako pomembne, in bolj cenim življenje in čas nasploh.« Zdaj prekipeva od veselja.

Njeni dnevi so zelo razgibani. FOTO: Igor Modic

Pred kratkim je predstavila nov videospot za pesem Povej mi. »Nastala je zelo spontano, govori pa o odnosu, s katerim si toliko zaupaš, da si upaš biti ranljiv. Sicer je zelo igriva.« Ob izidu je priznala, da snemanje videospota ni šlo po načrtih. »Prijatelj, ki bi moral snemati videospot, je na dan snemanja sporočil, da je zbolel, ampak smo kmalu zatem vse rešili in šli z ekipo petih prijateljev posnet videospot in doživeli noro zabaven dan.« Vsekakor je zadovoljna s končnim izdelkom. »Mislim, da res pokaže mojo pravo energijo, in to opazijo tudi drugi.«

Otroci so dober filter

V Glasbeni šoli v Trzinu je Zala profesorica petja in se v tej vlogi počuti odlično, saj si je od nekdaj poleg nastopanja želela poučevati, svoje učence zelo rada vključi v nastajanje svojih skladb. »Po navadi jim pokažem skladbe, preden gredo v svet, da povejo svoje mnenje. Če jim skladba ni toliko všeč, še malce prespim, preden grem v studio, sicer pa že kličem producenta, da gremo snemat,« se nasmeji. »Otroci so najbolj iskreni in zelo dober filter, ki ga odrasli včasih na poti malce izgubimo.« Pevka ima izdelan načrt do konca leta, saj bo večino časa preživela na odrih in v studiu. »Pisati nove skladbe in snemati, snemati, snemati.«

Zala Smolnikar in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic

Spremljali smo jo tudi v vlogi jazz vokalistke v kriminalni seriji Primeri inšpektorja Vrenka, kot natakarica streže v seriji Ja, chef. »Čeprav nisem igralka, me že od malega svet igre zelo zanima. Že to, da se lahko za določen čas preleviš v nekoga drugega in lažje rečeš kaj, kar bi rekel težje, če ne bi bilo te pretveze,« razloži, nato pa pojasni, kako dojema igranje. »Zelo cenim vse igralce, sploh kadar se morajo preleviti v kakšen delček sebe, ki ni večji del njih. Vsi smo mozaik vsega, in če se nekdo preveč poistoveti z neko vlogo, lahko postane nevarno. Tu imam v mislih izjemnega Heatha Ledgerja.« Zanima me, ali raje poje ali raje igra. »Če moram izbirati, izberem petje.« V duhu svoje nove pesmi na koncu pove: »Vse bo še v redu, včasih je treba kaj ali koga za trenutek poslati v tri krasne,« se prisrčno nasmehne in odhiti k svojim učencem v glasbeno šolo.