Zakaj ženske boli hrbet

Nekateri vzroki za bolečine v križu so značilni za ženske.

Predmenstrualni sindrom (PMS). Mnoge ga doživijo pred menstruacijo. Telesni simptomi so bolečine v spodnjem delu hrbta, glavobol, utrujenost, napenjanje. Čustveni in vedenjski simptomi so nihanje razpoloženja, hrepenenje po hrani, tesnoba, težave s koncentracijo.

Predmenstrualna dismorfna motnja (PMDD). To je hujša oblika predmenstrualnega sindroma, pri kateri simptomi močno ovirajo vsakdanje življenje. Čustveni, vedenjski in fizični simptomi so podobni tistim pri PMS, a so lahko hujši. Običajno se začnejo teden pred menstruacijo in končajo nekaj dni po njej.

Endometrioza. To je stanje, pri katerem tkivo, ki obdaja maternico, znano kot endometrijsko tkivo, raste zunaj maternice. Bolečina je najpogostejši simptom. Drugi simptomi so zelo boleči menstrualni krči, bolečina med spolnim odnosom ali po njem, bolečine v križu in medenici, bolečine pri odvajanju blata ali uriniranju med menstruacijo. Endometrioza lahko povzroči tudi krvavitev ali madeže v obdobju med menstruacijama. Tudi prebavne težave, kot sta napenjanje in driska, so lahko pogoste, zlasti med menstruacijo.

Dismenoreja. Zelo boleča menstruacija. Čeprav je običajno obvladljiva, je lahko pri nekaterih zelo huda. Tveganje za dismenorejo je večje, če ste mlajši od 20 let, ste kadilka, močno krvavite med menstruacijo, imate družinsko anamnezo bolečih menstruacij, imate bolezni, kot so endometrioza, fibroidi v maternici, medenična vnetna bolezen. Bolečina zaradi dismenoreje se običajno čuti v spodnjem delu trebuha, spodnjem delu hrbta, bokih in nogah. Običajno traja od enega do treh dni. Lahko je topa ali pa se občuti kot streljajoča bolečina.

Nosečnost. Bolečine v hrbtu so pogoste med nosečnostjo, ko se vaše težišče premakne, pridobite telesno maso in hormoni sprostijo vezi v pripravi na porod.