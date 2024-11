Zakaj je tenis zdrav

Tenis je vadba za vse telo, saj vključuje številne mišične skupine in organske sisteme. Ena od glavnih koristi je krepitev srca in ožilja: povečuje srčni utrip, zaradi česar se izboljšata pretok krvi in kisika po telesu, kar prispeva k bolj zdravemu in močnejšemu srcu. Športi z loparjem zmanjšajo tveganje za bolezni srca in ožilja, celo za več kot pol. Z igranjem tenisa skrbite tudi za svoje splošno zdravje, saj je dokazano, da zmanjša tveganje za smrt zaradi različnih vzrokov.

Poleg tega pomaga uravnavati težo. Je intenzivna aerobna vadba, zato lahko pokurite veliko kalorij in izgubite kakšen odvečni kilogram, še posebno če gibanje kombinirate z uravnoteženo prehrano. Redna vadba obenem pomaga vzdrževati splošno kondicijo.

Večja gibljivost

Igramo lahko na prostem in v dvorani. FOTO: Getty Images

Tenis povečuje obseg gibanja. Široki zamahi z loparjem, hitro premikanje po igrišču in lovljenje žogic prispevajo k večji gibljivosti sklepov ter krepitvi mišic in kit. Vendar pa je pomembno, da se pred igro ustrezno ogrejete, saj boste s tem zmanjšali tveganje za poškodbe. Tenis krepi tudi splošno okretnost, saj se telo nenehno premika v različnih smereh – naprej, nazaj, bočno in po diagonali. Te hitre spremembe smeri izboljšajo splošno gibljivost in pomagajo razvijati hitre reflekse. Telo se tako usposablja za hitrejše prilagajanje na različne situacije, kar je koristno tudi pri drugih športih in seveda predvsem vsakdanjih dejavnostih. Ste vedeli, da tenis izboljša motorični nadzor? Ta sposobnost omogoča telesu, da stabilizira en del, medtem ko se drugi del premika, ko denimo zamahnete z loparjem, hkrati pa stabilizirate jedro, da ne izgubite ravnotežja. Močan nadzor jedra omogoča boljšo kontrolo nad celotnim telesom in zmanjšuje tveganje za poškodbe.

Ena od manj znanih koristi igranja tenisa je izboljšanje motoričnega nadzora.

Za močne kosti

Igra tenisa zahteva tudi izjemno ravnotežje. Med udarjanjem, serviranjem in hitro menjavo smeri gibanja telo trenira sposobnost ohranjanja stabilnosti. Dobro ravnotežje je ključno za uspešno igro in preprečevanje padcev ali poškodb, ne le na igrišču, ampak tudi sicer v življenju.

Za ženske je tenis koristen tudi za preprečevanje osteoporoze. Pri tej bolezni se kosti tanjšajo in postajajo bolj lomljive, vendar jih lahko z vadbo, kot je tenis, krepimo.

Ima tudi pomembno socialno komponento. FOTO: Getty Images

In nazadnje: tenis ponuja pomembno socialno komponento. Ker ga običajno igrate še z nekom ali celo z več ljudmi, kadar igrate v dvojicah, spodbuja interakcijo z drugimi. Družabnost ne izboljša le duševnega zdravja, ampak tudi pomaga zmanjšati občutek osamljenosti in tveganje za nastanek depresije. Socialne vezi so ključne za splošno dobro počutje in dolgoročno zdravje, kar tenis še dodatno poudarja.