Za Srbijo zlato osvojil Slovenec

Leta 2021 je na olimpijskih igrah v Tokiu kar 93 držav osvojilo kolajne, s 113 so prednjačili Američani, sledili sta Kitajska (89) in Japonska (58). Med Evropejci so se najbolj izkazali Britanci (58). Srbija je domov prinesla devet odličij, prvo (srebro z zračno pištolo posamično) je pristreljal tedaj 37-letni Damir Mikec. Pa naj še kdo reče, da se zgodovina ne ponavlja: Damir Mikec, danes jih ima 40 let, je Srbiji pridobil prvo kolajno na tokratnih olimpijskih igrah. V paru z Zorano Arunović sta postala olimpijska prvaka v kategoriji mix 10 metrov z zračno pištolo.

»Strniti moram svoje vtise in ugotoviti, ali je vse to resnično. Ni bilo jamranja, stisnila sva zobe in garala, da sva se dobro pripravila za to tekmo. Zdaj sledijo počitnice, cel avgust in del septembra,« je v Parizu razlagal Mikec. Tega uspeha si je še kako želel, saj je na začetku iger po izvrstnih kvalifikacijah, bil je celo prvi, v finalu discipline zračna pištola 10 metrov odpovedal in zasedel sedmo mesto.

Damir Mikec ima po očetu slovenske korenine, dolenjske, če smo natančni. Rad se spominja kopanja v Krki med poletnimi počitnicami pri starih starših v Soteski. Dedek Stanislav in babica Frančiška sta pokopana v Smolenji vasi pri Novem mestu, Damir pa še ima nekaj sorodnikov v Sloveniji, tudi na Primorskem v Škofijah.

Bil je član Strelskega društva Grosuplje in celo slovenski državni prvak.

Otroštvo na Jadranu

Damirjev oče je delal v vojski, bil je polkovnik, ded pa častnik, zaradi prekomand ​so se selili kar 17-krat. Oče je v Senti v Srbiji spoznal mamo, ki je bila nadarjena atletinja, a se je odločila za družino: rodila sta se Damirjeva brata Igor in Goran. Ker sta imela težave z astmo, je oče v JLA izprosil selitev v Split, da je bila družina spet skupaj, brata pa na morskem zraku. Leta 1984 se je v Splitu rodil tudi Damir. Družina je hotela ostati, Damirjev oče je nameraval kupiti jadrnico, da bi lahko obiskali vse otoke, a vojna je pokvarila načrte. Družina Mikec je z zadnjo ladjo zapustila Split in našla začasno zatočišče v Hercegnovem v Črni gori. Tam se je Damir začel ukvarjati s športom: sprva karate, potem strelstvo, na mamino pobudo. Leta 1997 se je družina preselila v Beograd, kjer se je uveljavil kot izvrsten športnik, tekmoval je na petih olimpijskih igrah – osvojil pa je dve olimpijski kolajni.

Bil je tudi slovenski prvak

V Beogradu si je ustvaril družino. Na svoji prvi tekmi svetovnega pokala zunaj Evrope je v ZDA spoznal salvadorsko strelko Melisso. »To je bila ljubezen na prvi pogled,« pravi Damir. Spoznala sta se 2005. »Ker še ni bilo skypa, viberja in še česa, sva komunicirala po elektronski pošti. Bili so zelo romantični časi, ko si čakal na e-pošto. Ker ni bilo druge boljše komunikacije, so bila elektronska sporočila kot pisma,« je za srbske medije romanco na daljavo opisala Melissa. Leta 2009 pa je Damir odšel v Salvador, spoznal njene starše, leta 2010 se je ona preselila v Srbijo.

Damir bo za zlato olimpijsko kolajno prejel 200.000 evrov, toliko ni Srbija še nikoli namenila za olimpijska odličja. Ob tem pa dodajmo: Damir je bil tudi član Strelskega društva Grosuplje, tekmoval je v Sloveniji, bil je celo državni prvak, ima pa srbsko in slovensko državljanstvo. V SD Grosuplje ga še danes spremljajo in držijo pesti za nekdanjega člana.