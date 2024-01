Za prijeten dom izberimo prave barve in kombinacije

Znano je, da barve vplivajo na razpoloženje, vprašanje, kako se želimo doma počutiti in kakšno vzdušje želimo ustvariti, pa je dobro upoštevati pri opremi stanovanja ali posameznih prostorov. Sproščeno vzdušje bomo denimo pričarali s travnato ali gozdno zeleno, obe sta na temnejši strani lestvice in se bosta odlično obnesli v prostorih, kjer prevladujejo rjavi in bež odtenki, od materialov pa les. S to kombinacijo se bomo povezali z naravo, zaradi česar se bomo počutili sproščene in mirne.

Če v prostoru prevladujejo siva, črna in bela, izberemo svetlejše odtenke zelene ali pa smaragdno, v kombinaciji z rjavimi so možnosti tako rekoč neomejene. Tudi svetlejši odtenki, eden takšnih je denimo meta, bodo videti odlično povsod, še posebno v kopalnici, ki jo bomo z njihovo pomočjo spremenili v pravo sproščujočo oazo.

Modra je primerna za spalnico, ker deluje hladno, pa tudi za mansarde. FOTO: Getty Images

Za domače pisarne in sobe šolarjev, ki se v njih veliko učijo, izberemo barvo, ki se pomaga osredotočiti na določeni cilj, spodbuja razmišljanje in domišljijo, in to je vijolična. Spet je treba seveda upoštevati, kakšne barve je preostanek notranje opreme. Če je ta bež in rjava, izberemo lila ali nekoliko temnejšo kraljevo škrlatno. K črni, beli in sivi se medtem lepo podajo vijolični odtenki s hladnimi podtoni, ki so že zelo blizu modri, ali se odločimo za temnejšo ali svetlejšo, je odvisno od okusa in velikosti prostora ter učinka, ki ga želimo ustvariti.

V spalnico ne preveč rdeče

Da bi se v prostoru počutili bolj energično, izberemo rdečo. Primerna je za domače telovadnice in v določenih primerih tudi jedilnice ali kuhinje, a le če si želimo pridobiti kakšen kilogram, saj rdeča med drugim spodbuja apetit. Če dodatke v rdeči vnesemo v spalnico, bomo v njej povečali strast in poželenje. K rjavim in bež odtenkom izberemo živo rdeče odtenke, denimo paradižnik rdečo, k sivim, črnim in belim pa malce temnejšo rdečo. V vsakem primeru je treba biti pri uporabi rdeče previden, saj gre za intenzivno in močno barvo, ki obremeni čutila, zato jo je bolje uporabiti v manjših mericah. Raje kot da bi vanjo odeli steno ali več njih, se odločimo za rdeče dodatke, kot so okrasne blazine, odeje, posteljnina, nočne lučke in druga svetila, tudi preproge.

Rdeča spodbuja tek. FOTO: Getty Images

Rumena dviguje razpoloženje

Z rumeno bomo v dom vnesli veselje in radost, uporabimo jo v sobah tistih, ki jim primanjkuje samozavesti ali se pogosto počutijo brezvoljne ali otožne. Najbolj pozitivno na razpoloženje vpliva barva limete, ki je pravzaprav mešanica rumene in zelene, najbolje pa se obnese v kombinaciji z rjavimi in bež odtenki. Črne, sive in bele medtem dopolnimo z zelo živo rumeno, ki je še najbolj podobna limonasto rumeni.

Zelena pomirja. FOTO: Getty Images

Pozabiti seveda ne smemo na modro, ki bo po napovedih mnogih strokovnjakov še posebno modna naslednje leto. Tudi modra, podobno kot zelena, poskrbi za sproščeno vzdušje in pomirja, a v prostoru deluje povsem drugače, predvsem hladnejše, zato je primerna za prostore, obrnjene na jug, ali za mansardna stanovanja. Najlepše se poda z belo, obe barvi sta namreč del sredozemskega sloga notranje opreme, za bolj živahno vzdušje pa jo kombiniramo z rumeno.